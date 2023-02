Butelka nadal bezzwrotna

W 2019 r. Mateusz Morawiecki złożył w exposé obietnicę: wprowadzimy system kaucyjny na jednorazowe butelki plastikowe i szereg programów redukujących zużycie plastiku. Obietnicy nie dotrzymał, bo choć projekt ustawy o systemie kaucyjnym został ogłoszony ponad rok temu, a w listopadzie zakończyły się jego konsultacje, rząd dalej nie skierował go do Sejmu. Bezczynność władzy po raz kolejny krytykuje koalicja organizacji pozarządowych i przedstawicieli branży, wśród nich Polska Federacja Producentów Żywności. Jej przedstawiciele alarmują, że jeśli ustawa zostanie w zamrażarce aż do wyborów, to nie uda się systemu wprowadzić zgodnie z planem, czyli w 2025 r. To zaś oznacza kolejne lata, kiedy puszki i jednorazowe szkło (m.in. miliony „małpek” dziennie) ląduje na śmietnikach, a próby oddania butelki po piwie rozbijają się o brak paragonu. ©℗