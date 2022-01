Armenia: Prezydent podaje się do dymisji

Nagłe ustąpienie prezydenta zaskoczyło nawet Ormian, przywykłych w ostatnich latach do wyjątkowo dramatycznych i widowiskowych zwrotów akcji w miejscowej polityce. Wśród krewkich ormiańskich polityków Sarkisjan uchodził za statecznego, wycofanego męża stanu. Unikał awantur, a nawet publicznych kłótni, podczas gdy ormiańscy posłowie i dygnitarze co rusz wdawali się w bijatyki zarówno podczas ulicznych wieców, jak parlamentarnych debat.

Imposybilizm prezydencki

„Długo o tym myślałem i postanowiłem ustąpić ze stanowiska prezydenta, które od czterech sprawowałem najlepiej, jak umiałem – oświadczył w niedzielę Sarkisjan. – Nie kierowały mną emocje, lecz logika. Prezydent w Armenii jest niby gwarantem państwowości, ale tak naprawdę nic nie może. Nie ma żadnych uprawnień, by wpływać na politykę zagraniczną ani krajową, co zwłaszcza w tych trudnych czasach doprowadziło nas do...