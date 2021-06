Wierzący i klient

„Jezus jest odpowiedzią” – tak brzmią reklamy pojawiające się w różnych wersjach w wielu anglojęzycznych krajach. W swojej nowej książce „Kościół na rynku” ks. Andrzej Draguła pyta (za ks. Tomášem Halíkiem): „Skoro »Jezus jest odpowiedzią«, to jak brzmi pytanie? I czy ktoś to pytanie stawia Kościołowi? Czy wierni zwracają się do Kościoła z potrzebą wiecznego ocalenia, czyli zbawienia, które dokonuje się w Chrystusie?”.

Czy w ogóle jest popyt na chrześcijańską ofertę zbawienia? Teolog – nie tylko w tym fragmencie, ale w całej książce – eksperymentuje z językiem gospodarki, marketingu i finansów. Wychodzi z założenia, że co najmniej od XIX w. nie kształtuje nas już religia, tylko ekonomia i polityka. Według ks. Draguły dzisiejsi wierzący to przede wszystkim klienci, którzy „swojego prawa do wyboru wszystkiego nie pozostawiają za drzwiami świątyni”.

Oferta Ewangelii...