Kościół w skrócie

DOKTOR KOŚCIOŁA

Franciszek ogłosi św. Ireneusza z Lyonu Doktorem Kościoła nadając mu tytuł Doktora Jedności. Papież zapowiedział to podczas spotkania z grupą teologów katolickich i prawosławnych, którzy prowadzili badania nad synodalnością i prymatem. Św. Ireneusz był biskupem i apologetą z II wieku – jest czczony zarówno przez katolików, jak i prawosławnych.

KRYZYS POWOŁAŃ

Tylko czterech kandydatów do kapłaństwa rozpoczęło w tym roku naukę w seminariach w Irlandii – podał „The Irish Catholic”. Rok propedeutyczny rozpoczęło dziesięciu mężczyzn. Do seminarium Drogi Neokatechumenalnej zgłosiło się dwóch. W 26 seminariach diecezjalnych uczy się 37 kleryków. Aż w ośmiu diecezjach nie ma w ogóle kandydatów do kapłaństwa.

KOMUNIA DLA BIDENA

Nie można odmawiać prezydentowi USA komunii – oświadczył prefekt Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka kard. Peter Turkson. W rozmowie z telewizją HBO wyjaśnił, że odmowa udzielenia sakramentu może nastąpić tylko w „skrajnych przypadkach”. Episkopat USA pracuje nad dokumentem, w którym ma się odnieść do ewentualnej odmowy komunii Bidenowi ze względu na jego wsparcie dla legalizacji aborcji.