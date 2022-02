Kaukaz: Nie drażnić niedźwiedzia

Za najbardziej zaskakującą ciszę uznaje się tę, jaka panuje w Tbilisi. Latem 2008 roku to Gruzja, jako pierwsza z byłych krajów ZSRR, została najechana przez Rosję. Straciła dwie zbuntowane od lat prowincje: Południową Osetię i Abchazję, które ogłosiły niepodległość, a Kreml tę niepodległość uznał.

Przegrana wojna pozbawiła urzędu prezydenta Micheila Saakaszwilego. Kiedy sięgał po władzę, jesienią 2003 roku podczas Rewolucji Róż, cieszył się powszechnym poparciem i niemalże kultem ludowego bohatera, który obiecywał wyprowadzić Gruzję ze Wschodu na Zachód. Pięć lat później tłumy na ulicach Tbilisi żądały jego ustąpienia. Zarzucano mu, że władza uderzyła mu do głowy, stracił rozeznanie i dał się sprowokować Rosji do granicznej wojny w Południowej Osetii. Kreml wykorzystał wtedy sąsiedzki konflikt Gruzinów z Osetyjczykami jako usprawiedliwienie, by najechać Gruzję i odebrać jej...