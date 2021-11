Szukamy liderów, którzy chronią dziedzictwo kulturowe

GRZEGORZ NUREK: Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda ­Kronenberga istnieje już 25 lat, a od ponad 20 lat przyznaje prestiżową nagrodę. Kto może ją otrzymać?

Dorota Szostek-Rustecka: Nagroda im. prof. Aleksandra Gieysztora przyznawana jest za wybitne osiągnięcia, które mają na celu ochronę dziedzictwa kulturowego, na przykład za działalność muzealną, archiwalną, biblioteczną, kuratorską. Chcemy nagradzać osoby, które często heroicznym wysiłkiem, nie zawsze związanym z pełnieniem funkcji zawodowych, z pasją i troską chronią dziedzictwo kulturowe. Nagradzamy także instytucje i inicjatywy. Pandemia to czas zatrzymania i niepowtarzalna szansa na refleksję, skąd przyszliśmy i dokąd zmierzamy.

W tym roku przyznają Państwo dwa wyróżnienia po 50 tys. zł.

Formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie naszej Fundacji do 15 listopada. Kapituła Nagrody, złożona ze znakomitych osobistości świata nauki i kultury, a także laureatów wyróżnienia z ubiegłych lat, wnikliwie analizuje zgłoszenia.

Pracami Kapituły Nagrody pokieruje historyk sztuki i muzykolog prof. Andrzej Rottermund.

Wieloletni dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie. To z jego inicjatywy Nagroda im. prof. Gieysztora została stworzona. Proces przyznawania nagrody jest transparentny. Najpierw informujemy media o kolejnej edycji i zapraszamy samorządy, instytucje kulturalne, społeczne, autorytety do zgłaszania propozycji. Potem Kapituła wyłania około dziesięciu kandydatów. Zwycięzca, po długiej dyskusji, jest wybierany większością głosów.

Lista dotychczasowych laureatów jest imponująca. Które z wyróżnień najbardziej Panią ucieszyło?

Każde mnie cieszy. Każdy z laureatów reprezentuje nieco inne podejście do dziedzictwa kulturowego i inny obszar działalności. Lubię powtarzać słowa prof. Normana Daviesa: historia prowadzi do wiedzy o sobie. Jeśli nie wiemy, skąd pochodzimy, trudno abyśmy wiedzieli, dokąd zmierzamy.

Wartością Nagrody im. Gieysztora jest jej koloryt i zróżnicowanie. Wśród laureatów mieliśmy m.in. Leona Tarasewicza, Andę Rottenberg, Elżbietę i Krzysztofa Pendereckich, Krystynę Zachwatowicz-Wajdową i Andrzeja Wajdę, ostatnio prof. Jerzego Limona i Gdański Teatr Szekspirowski.

Gala nagrody odbywa się na Zamku Królewskim w Warszawie i ma podniosły charakter. Laudację wygłasza przewodniczący Kapituły. Głos zabierają przedstawiciele instytucji kultury, a galę uświetniają występy muzyków. Leon Tarasewicz zaprosił nawet śpiewaczki ludowe. Proszę sobie wyobrazić tę uroczystość – to było coś niezwykłego!

Fundacja zainicjowała też wiele innych interesujących programów, np. CyberMocn@Szkoła, #Cisi Bohaterowie.

Fundacja prowadzi działalność edukacyjną, upowszechnia ideę wolontariatu, inicjuje szereg programów wsparcia. Citi w Polsce zatrudnia 8 tys. pracowników. Przed pandemią 4 tys. z nich było zaangażowanych w wolontariat pracowniczy. Po wybuchu pandemii byliśmy zorganizowani i zmotywowani, by pomagać. Zainicjowaliśmy program #Cisi Bohaterowie. 300 ratownikom medycznym z rejonu warszawskiego i olsztyńskiego w pierwszym okresie lockdownu dostarczaliśmy ciepłe posiłki. I tak codziennie, przez 21 dni, w czasie gdy oni ratowali życie ludzi, pracując niemal bez przerwy, po dwie zmiany.

Następnie wraz z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej i Fundacją Wsparcia Ratownictwa przekazaliśmy darowizny, które pozwoliły zakupić profesjonalny sprzęt diagnostyczny na wyposażenie karetek oraz szpitali. Zakupiliśmy mobilne respiratory oraz odzież ochronną dla szpitali w Warszawie i Olsztynie. W trakcie pierwszego lockdownu wiele świetlic środowiskowych i dziennych domów pomocy ograniczyło działalność. Zainteresowaliśmy się więc także problemem niedożywienia osób starszych. Z naszymi mentorami, wolontariuszami docieraliśmy do domów dziecka. Uczyliśmy udzielania pierwszej pomocy, rozmawialiśmy z młodymi ludźmi o ich potrzebach i problemach.

Popularyzujemy, szczególnie w Warszawie, postać założyciela naszego banku Leopolda Kronenberga. W 1870 roku stworzył bank, który w przyszłości miał wspierać polskie przedsiębiorstwa za granicą, ale i sprowadzać zagranicznych inwestorów do Polski. Kronenberg sfinansował Filharmonię Narodową, przyczynił się do powstania kolei wiedeńskiej, założył Szkołę Główną Handlową. Był człowiekiem postępu. Ta pogoń za „postępem” wpisana jest w nasze działania.

Zastanawiamy się na przykład, jak powinno wyglądać wykorzystanie nowych technologii w edukacji. CyberMocn@Szkoła to program interwencyjny. Stworzyliśmy go z myślą o nauczycielach. Mamy w banku bardzo wielu ekspertów od bezpieczeństwa. W pierwszej edycji programu wzięło udział ponad 600 nauczycieli, w drugiej, już trwającej, podobna liczba nauczycieli i edukatorów dowie się, jak radzić sobie z zagrożeniami w internecie, hejtem i mową nienawiści, jak zachować ostrożność i bronić się przed cyberzagrożeniami. Warsztaty są prowadzone w niewielkich grupach. Wspólnie z nauczycielami nasi eksperci przygotowali Poradnik wychow@wcy. Jest to zestaw scenariuszy lekcji oraz inspiracji, które mają pomóc zadbać o trzy ważne sfery: dobrostan psychiczny dzieci, ich kondycję fizyczną oraz rozwój społeczny, w tym najważniejsze – dobre relacje z rówieśnikami i integrację z klasą. Poradnik jest dostępny dla wszystkich na stronie www.cybermocnaszkola.pl. ©

DOROTA SZOSTEK-RUSTECKA jest prezeską zarządu Fundacji Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga.