Niejeden Kościół upadł

EDWARD AUGUSTYN: Był Kościół w drzwiach, Kościół jako szpital polowy... Teraz mamy Kościół synodalny. Coś się zmieniło czy to kolejne modne słowo?

PROF. ANDREA RICCARDI: Dalej mamy szpital polowy, tylko w drodze. Bo synodalność to wspólna droga, wyjście do innych i z innymi.

Synodalność uratuje Kościół z kryzysu?

Myślę, że tylko Ewangelia może uratować Kościół z kryzysu. Synodalność to tylko metoda, sposób włączenia ludzi wierzących w dyskusję, by pokazać, że Kościół to nie instytucja, ale Lud boży. Celem jest powrót do Ewangelii, do pasji i zaangażowania wszystkich wierzących w jej głoszenie. A Ewangelia, tak jak ją rozumiem, oznacza postawienie w centrum uwagi ludzi najbiedniejszych, przejęcie się losem tych, którzy cierpią, a nie problemami wewnątrzkościelnymi. Ewangelia to zaangażowanie w sprawy społeczeństwa i świata.

A ta...