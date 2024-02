Jak się zmienia to, co jemy

Tej samej, ale nie takiej samej. Od początków hodowli i rolnictwa wszystkie wykorzystane przez człowieka gatunki są zmieniane, selekcjonowane pod kątem plonów, przyrostu wagi, właściwości ziarna lub mięsa i wreszcie dostosowania do nowych warunków zewnętrznych czy nowych możliwości technicznych. Ehrlich zachowywał naukowy rygor w rachunkach demograficznych, ale nie brał w swoich równaniach pod uwagę zmiennej agronomicznej. I to mimo że powinien być już mądrzejszy o doświadczenie co najmniej 50 lat przyspieszenia w przemysłowej obróbce żywności. Miał przed oczami rolnictwo na potęgę korzystające z mikrobiologii, chemii i genetyki, gdzie postępy w produkcji następują skokowo w horyzoncie życia jednego pokolenia.

Taki skok o rząd wielkości dokonał się zaledwie parę dekad przed publikacją jego książki np. w sferze uprawy zbóż, dzięki odkryciu dającej się stosować przemysłowo metody syntezy amoniaku. Przez kilkanaście tysięcy lat ludzkość próbowała sobie poradzić ze wzbogaceniem gleby w azot. Obornik wyznaczał właściwie maksimum dostępnych możliwości. Metoda wrocławskiego chemika Fritza Habera (wdrożona na skalę przemysłową przez Carla Boscha u progu XX w.) w ciągu parunastu lat praktycznie usunęła ten problem. Mówiło się o Haberze (późniejszym wybitnym specjaliście od gazów bojowych), że „stworzył chleb z powietrza”. Wydajność z hektara, która od czasów starożytnych rosła bardzo powoli, mogła szybko się podwoić, potroić, wzrosnąć czterokrotnie.

Równolegle działa się kolejna, nazwana potem zieloną, rewolucja: powszechne zastosowanie tworzonych z coraz większym rozpędem od lat 20. XX w. środków ochrony roślin i zastosowanie silników do prostych i tanich systemów nawadniania. Prowadząc do zupełnie innego rodzaju zagrożeń – związanych nie z głodem, lecz raczej źle zarządzaną obfitością.

Demokracje, jak twierdził ekonomista Amartya Sen, laureat Nagrody Nobla z 1998 r., są w stanie lepiej wykarmić obywateli dzięki temu, że są zmuszone przez opinię publiczną czy media do rozsądnego (relatywnie) gospodarowania zasobami. Miał na myśli Indie i porównywał je z Chinami. Odnosił się do klęsk głodowych z ofiarami liczonymi w milionach. Dziś politycy – powołani, by podejmować „w naszym imieniu” decyzje i wyznaczać kierunki – mają przed sobą zupełnie inne problemy.

Naturalne, nienaturalne

Przytoczona na początku historia banana i jego najbliższe perspektywy pokazują nam właściwie wszystko, co trzeba wiedzieć, gdy myślimy o przyszłych produktach żywnościowych. Nie wystarczy, że naukowcy i media będą opowiadać o zagrożeniach (specyficznych dla danej branży czy ogólnoplanetarnych). Dopiero spodziewane rychło bankructwo modelu „business as usual” może skłonić do zmiany praktyk – która wtedy nastąpi niemal z dnia na dzień. Z drugiej zaś strony, niektóre oczywiste dla naukowca i racjonalne biznesowo wyjścia z sytuacji pozostają zamurowane przez zgubne podejście opinii publicznej do postępu i zmian.

Korzystamy garściami z osiągnięć nauki i manipulacji żywą materią, ale upieramy się o tym nie wiedzieć i tego unikać. Wciąż ulegamy zmitologizowanym lękom przed bliżej nieokreślonym „GMO”. Tymczasem jedynym wyjściem, jeśli chcemy mieć rolnictwo wydajne, a zarazem zrównoważone, czyli takie, które obywa się bez „chemii”, to interwencja w rośliny i zwierzęta na poziomie genetycznym. Przy czym tzw. nowe techniki genomiczne niewiele mają wspólnego z tym, co wcześniej pod tym groźnym skrótem się zazwyczaj ukrywało, czyli transgenezą (gdy np. włączano jeden z genów słonecznika do genomu pszenicy, by znacznie podnieść jej odporność na suszę).

Nowe techniki, zwane też wspomaganą ewolucją, stanowią znacznie subtelniejsze interwencje w obrębie tej samej rośliny, obliczone na to, by np. zwiększyć odporność pszenicy na choroby lub uzyskać ryż dający sobie radę w wodzie o wyższym zasoleniu. Ale dopiero niedawno Unia Europejska zabrała się za rewizję swoich przepisów okołogenetycznych, mających już ponad 20 lat, tak aby dało się zrównać prawnie organizmy uzyskane dzięki wspomaganej ewolucji z tymi „naturalnymi” – tak jakby było cokolwiek „naturalnego” w odmianie pszenicy uzyskanej sto lat temu lub „przedwojennej” jabłoni.

Trzy tygodnie temu Parlament Europejski wydał zgodę na sfinalizowanie nowej legislacji, pytanie teraz, czy rządy poszczególnych krajów zdążą wraz z Komisją Europejską dojść do zgody – efektywny czas do końca kadencji unijnych organów właściwie już się wyczerpał i wydaje się, że główni gracze na europejskiej scenie najchętniej wymazaliby ze swoich agend jakiekolwiek zmiany w odniesieniu do rolnictwa.

Z wydanych dopiero co przez Komisję zaleceń wobec tego, jak kontynent powinien dążyć do redukcji emisji gazów cieplarnianych o 90 proc. w roku 2040, wygumkowano starannie konkrety dotyczące udziału rolnictwa w tym wysiłku. Ani słowa o metanie, ani słowa o konieczności zapobiegania szkodom w ekosystemach, jakie powoduje nadmierne stężenie azotu wokół ośrodków przemysłowych hodowli bydła lub drobiu.