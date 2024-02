Przyjdzie być może czas, że przestaniemy zjadać byty żyjące

Wspomnienia wyraźne sięgają czasów internatu i szkoły księży marianów. Jedzenie było okropne i nazwy nadawane przez nas adekwatne. Pamiętam „błotko bielańskie” – breja z ziemniaków, jakiegoś sosu i wiotkich dodatków. W szafce trzymało się własne zapasy: masło, kiełbasę, co kto mógł mieć. Coś się psuło, czasem kolega czymś się podzielił, ale wiedziałem, że czas jest trudny, że tak po prostu jest i to wspomnienie bynajmniej nie jest koszmarem. Mimo „błotka”. Internat i szkołę władze zlikwidowały po dwóch latach mojego pobytu. W domu nie było dobrobytu, ale nie pamiętam, bym był kiedykolwiek głodny. Napady głodu uśmierzało zjadanie chleba. Świetnego, zawsze świeżego, kupowanego w pobliskim sklepiku.

Rzeczy nabrały innego kształtu, kiedy wyjechałem via Włochy do Francji. We Włoszech żywiłem się głównie pizzą, tak intensywnie, że na pizzę nie mogłem patrzeć przez wiele lat. Potem pojechałem do Francji. Nabyłem kuchenkę na gaz. I tak stołowałem się w Paryżu, bez sensacji i nadzwyczajności. Ale miałem znajomych i znajdowałem nowych. Ci czasem zapraszali mnie na obiad, zwykle do restauracji. Tak poznawałem smak francuskich specjałów, do których, z racji mizerii finansowej, nie miałem dostępu. Jeden taki obiad zapadł mi w pamięć szczególnie. Zaprosił mnie Zygmunt Hertz. Zamówiłem talerz owoców morza. Wiedziałem, że jest to danie znakomite, nie wiedziałem jednak, że mój żołądek, bez wprawy, może nie dać rady krabom. Tak się niestety stało. Poczułem, że mdleję. Nie pomogła wędrówka do toalety, zraszanie czoła zimną wodą. Zygmunt odwiózł mnie do domu. Wiele razy potem jadłem owoce morza (najlepsze w Kurytybie w Brazylii) i nic mi nie było.