Co dzisiaj je świat

To prototyp, podobnie jak inne, zaprezentowane na wystawie „Roboty w rolnictwie”, w której wzięły udział start-upy, co roku nagradzane przez organizatorów Targów. W tym roku zwyciężył kolektyw Hivesound, który wykorzystał sztuczną inteligencję do monitorowania pszczelich uli. Korporacyjna sieć branży mięsnej Vion Food Group zaprezentowała rozwiązanie z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, które przyczyni się do wzrastania dobrostanu zwierząt. Opracowali system wideo, oparty na monitorowaniu ich ruchów i odniesienia ich do normy. Jeśli zachowanie będzie odbiegało od normy, algorytm automatycznie je wykryje. Umożliwi to funkcjonariuszom ds. dobrostanu zwierząt Vion podjęcie szybkich działań w razie potrzeby. Chodzi też o rzeźnie.

Jedocześnie wezwanie do zastanowienia się nad żywieniowymi nawykami, zwłaszcza kwestią jedzenia mięsa, jest tu priorytetem. Zielone ministerstwo RFN nie ukrywa nawet, że to jeden z jego strategicznych celów. Infografiki informujące o wpływie branży przetwórstwa mięsnego na klimat znajdują się w centralnym miejscu ministerialnej sali.

Ideą Targów jest pokazanie świata w miniaturze, co oznacza zachowanie kawałków tradycji i lokalności w konfrontacji ze światem, na który, zapewne, jesteśmy skazani w przyszłości. 15 lat temu podczas Zielonego Tygodnia Niemcy usłyszeli, że powinni powrócić w swoich nawykach żywieniowych do czasów przedwojennych. Czy my mamy do czego wracać?