Wojna na górze. Czy konflikt o TVP jest możliwy do rozwiązania?

Wszystko, co działo się po 20 grudnia, nie nastraja optymistycznie, jeśli chodzi o perspektywę współdziałania rządu z prezydentem.

Andrzej Duda postanowił instrumentalnie potraktować ustawę okołobudżetową, regulującą wydatki nie tylko na media, by politycznie zaistnieć w ramach tego kryzysu i odpowiedzieć na krytykę Kaczyńskiego, iż robi w sprawie mediów za mało. Może to sugerować, że w przyszłości nie będzie się wahał wykorzystywać prawa weta z powodów czysto politycznych. To ani dla rządu, ani dla obywateli Polski nie są dobre wiadomości.

Ale i gabinet Tuska, owładnięty pragnieniem zamknięcia medialnej „szczekaczki”, opanowanej przez odsuniętą w wyborach partię – jak najszybciej i za wszelką cenę – nie wykorzystał wszystkich możliwości, by problem rozwiązać w sposób bardziej cywilizowany i zgodny z prawem, choć zapewne nie tak szybki. Było kilka możliwości, choćby próba odwołania z RMN Krzysztofa Czabańskiego (z powodu rzekomego naruszenia przez niego zakazu zasiadania w innych gremiach związanych z mediami) i powołania na jego miejsce kogoś innego, co zmieniłoby układ sił w radzie. Była również opcja negocjacji z prezydentem, by przynajmniej spróbować z nim kompromisu, wobec histerii w samym PiS. Z żadnego z tych scenariuszy nie skorzystano. Zarazem podejmowano decyzje nie do końca przemyślane, które już po tygodniu trzeba było zmieniać.