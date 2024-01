Okiełznać wahadło. Czy możliwa jest Polska bez skrajnej nienawiści między politykami?

Żadna ze stron nie jest nieuleczalnie chora ani też żadna nie jest odporna na wirusy, są natomiast w różnym stopniu podatne na poszczególne przypadłości. Na dodatek z każdą z nich mogą sobie poradzić; tylko muszą dostrzec problem i jego przyczyny. Ze złym rządzeniem jest jak z otyłością – może mieć różne źródła. Jedni nie panują nad apetytem i jedzą o wiele za dużo, więc nie pomaga im nawet to, że są ponadprzeciętnie aktywni fizycznie. Inni jedzą całkiem rozsądnie, lecz brakuje im ruchu – motywacji do wstania z wygodnej kanapy. Są też przypadki, w których otyłość może być objawem innej choroby, a nie przejawem słabości. Efekty mogą być zbliżone, jednak sposoby na odzyskanie zdrowia i dobrostanu muszą się różnić.

Pycha establishmentu

Trudnością w dojściu do nowej politycznej równowagi jest specyfika obu kluczowych obozów. Z jednej strony mamy liberalny mainstream. Ma on wśród kierowniczego personelu instytucji publicznych, ale też prywatnych zdecydowaną przewagę liczebną. Osoby dobrze urządzone w życiu społecznym są z natury przekonane, iż same się tak urządziły i że jest to ścieżka dostępna każdemu zdolnemu i pracowitemu, a żadne wspólnotowe drogowskazy nie są potrzebne, by dojść tam, gdzie oni się znaleźli – czyli przede wszystkim wśród sobie podobnych. To patrycjuszowskie, wsobne środowisko napędza jeszcze przyrodzona skłonność do ulegania złudzeniu, że „każdy racjonalny człowiek musi myśleć tak jak ja”.

Dalej taki nurt myśli toczy się już wartko. Gdzieś tam poza „naszym” gronem są oczywiście jacyś nienadążający za oświeceniem „ciemniacy”, „maniacy” i wieczni malkontenci. A jeśli nawet w „naszym” gronie różnimy się w tym czy innym szczególe, to łączy „nas” przekonanie, że nie ma co traktować zdania tych „onych” jako wartej rozważenia opcji. Przecież i oni prędzej czy później dojdą do tego, co „my” od zawsze sądzimy. Albo w końcu trafią na margines.

Na teraz są to jednak nieprzejednani wrogowie – oczywiście nie „nas”, skądże znowu. Są wrogami najwyższych standardów, czyli wszystkiego, co „my” reprezentujemy. Poczucie wyższości w łonie establishmentu rodzi pokusy, by przeciwników spychać na margines, z dala od decydowania. Za taką społeczną gardą świetnie rozwijają się rozwiązania, coraz lepiej urządzające tych, którym już wcześniej dobrze się wiodło. Oni sami nie widzą w tym problemu – im się to po prostu należy. Arogancja i przywilej są jak wampir – nie widać ich w lustrze.

Mentalne pułapki ludu

Nawet jeśli obraz ludu w oczach patrycjatu jest zwykle przejaskrawiony, to przecież wcale nie znaczy, że lud jest odporny na mentalne pułapki. Ma wiele swoich – tylko odmiennych. Gorzej urządzona część społeczeństwa jest z reguły przekonana, że to czyjaś wina. Czyja? Oczywiście tych na górze. Jak temu uczuciu zaradzić? Tu pojawia się tęsknota za kimś uczciwym, a zarazem zdecydowanym, kto przywróci „sprawiedliwość”.

Akceptacja ludu dla rządów „silnej ręki”, nieoglądającej się na praworządność, wcale nie jest tu oczywistą konsekwencją. Może się pojawić, i to łatwo, lecz jej kluczowym katalizatorem wydaje się przekonanie, iż wymyślne procedury prawne preferowane przez patrycjat są tylko zasłoną dymną, która ułatwia oszukiwanie ludu. Jego stałym uczuciem w kontaktach z „górą” jest, czasem irracjonalna, obawa o rozegranie przez drugą stronę, w tym również o zdradę ze strony tych, którzy deklarują obronę ludu. Dlatego jego reprezentanci mają szczególną potrzebę ciągłego okazywania jedności i wzajemnej lojalności. Mówią w imieniu większości, ale jednocześnie – jak to bywa w przypadku mniejszości – charakteryzuje ich potrzeba większej spójności oraz skrajne przeczulenie, gdy chodzi o identyfikację „swój/obcy”.

Przekonanie patrycjatu, że lud „nie nadąża”, sprawia, iż dążenie do demokratycznego ideału, w którym w sprawowaniu władzy uczestniczy całe społeczeństwo, jest przez establishment odkładane na bok. Podążanie tą ścieżką doprowadziło już do realnego zagrożenia demokracji (zwanej „liberalną” głównie przez samych liberałów) w Europie. Według obecnych sondaży w Niemczech na „niedotykalne” partie walczące z obecnym porządkiem chce głosować już co czwarty wyborca, we Francji – co trzeci. Nigdzie jednak proces ten nie zaszedł tak daleko jak w Polsce w 2019 r.; łączny wynik PiS i Konfederacji stanowił wtedy ponad połowę głosów oddanych w wyborach sejmowych. Pamiętajmy jednak, że stało się tak również dlatego, iż sam PiS wywodzi się z establishmentu i do dziś posiada tam, choć nie tak duże jak kiedyś, przyczółki. Stąd jego nieoczywiste podejście do reguł, wedle których sam doszedł do władzy.

Bez wątpienia jakimś ograniczeniem w sprawowaniu władzy przez PiS były jego własne wyobrażenia, czego zrobić nie można. Granica ta nie była sztywna, lecz choćby na przykładzie relacji z samorządem można ją wyznaczyć dość wyraźnie. Burmistrzów krępowano regulacjami i korumpowano dotacjami, lecz nie dało się ich zastąpić mianowanymi przez premiera naczelnikami, choćby się o tym po cichu marzyło.

Pragnieniu głębokich zmian towarzyszyło mocne w partii Kaczyńskiego przekonanie, że te „wasze” reguły, które „nas” chronią, będą przez „was” respektowane, bo przecież są to właśnie „wasze” reguły. Skoro „wy” powołujecie się na konstytucję, piętnując nasze działania, to znaczy, że „my” zawsze będziemy mogli skutecznie się na nie powołać, gdyby z kolei to „wam” przyszło do głowy odpłacać pięknym za nadobne.