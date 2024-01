Co zrobi Andrzej Duda [Tematy Tygodnika]

W Podkaście Tygodnika Powszechnego co tydzień rozmawiamy o najważniejszych tematach „Tygodnika” z autorami, dziennikarzami i komentatorami. Zaprasza Michał Kuźmiński.

Ten odcinek nagrywaliśmy jeszcze zanim doszło do doprowadzenia Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika do zakładu karnego, niemniej nasza rozmowa nie straciła na aktualności.

– Prezydent uparł się i nie chce po raz drugi ułaskawić skazanych, bo uważa, że już raz to zrobił – komentuje Marek Kęskrawiec. – Gdy pan Kamiński z panem Wąsikiem trafią do miejsca wykonywania kary, do więzienia, to kto na tym zyskuje chwilowo? Na pewno PiS, kreując narrację, że ludzie, którzy przed chwilą byli parlamentarzystami i walczyli z mafiami i korupcją, idą teraz, za nowej władzy, siedzieć. Podejrzewam, że może być tak, że obaj panowie posiedzą dzień-dwa i zostaną szybko ułaskawieni. Prezydentowi nikt tego raczej nie może zabronić. Ale wtedy trzeba się zastanowić, czy prezydentowi chodzi o to, żeby „uczciwi ludzie nie siedzieli w więzieniu”, czy żeby jego ego zostało nakarmione.

– Andrzej Duda jest chyba jedyną osobą, która w tym momencie mogłaby troszkę obniżyć poziom napięcia politycznego – mówi Piotr Śmiłowicz. – Gdyby wszedł w rolę arbitra czy strażnika konstytucji, a nie rolę uczestnika gry politycznej po po stronie PiS-u. A niestety jego zachowanie wskazuje na to, że właśnie wybrał tę drugą rolę.