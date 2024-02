Dlaczego rolnicy protestują? Mogą albo uprawiać katastrofalną dla środowiska masówkę, albo zbankrutować

Kto zatem wygrywa?

Najlepiej pokazują to liczby, choćby statystyki Eurostatu: w 2022 roku wartość produktów rolnych, w tym mięsa, które konsumujemy w Polsce, to było co najwyżej 60 mld złotych. Tymczasem Polacy za tę żywność musieli zapłacić 3 razy tyle – prawie 180 mld zł.

Gdzie znikają prawie dwie trzecie tej kwoty?

W kieszeniach pośredników, monopolistów dostarczających rolniczą chemię i nasiona oraz właścicieli sieci handlowych. Oczywiście przechowanie, dystrybucja, przetwórstwo to realne koszty, ale tutaj już od dawna pazerność wygrywa z przyzwoitością. Kilogram chleba może kosztować od 8 do 20 złotych, kilogram podstawowego składnika, czyli pszenicy: 80 groszy.

Ja w postulatach rolników słyszę co innego – naczelnym wrogiem jest Unia ze swoim Zielonym Ładem i zbytnią otwartością na wpuszczanie do Europy towarów z Ukrainy.

Najpierw słowo o Ukrainie. Po pierwsze: do rozwiązania większości sporów wystarczyłby rzetelny system kontroli jakości importowanych towarów. Po drugie: w zeszłym roku wjechały stamtąd do Europy produkty rolne za 10 miliardów złotych. Najważniejszym argumentem w Brukseli była chęć pomocy Ukrainie, która zarobi na nowym rynku. Tylko że najwięcej zarobił, ten kto eksportował dużo. W tym przypadku: oligarchowie i międzynarodowe fundusze inwestycyjne, na przykład z Holandii, które prowadzą tam ogromne gospodarstwa, metodą niemalże rabunkową, sypią nawozami sztucznymi i pestycydami na najlepsze ziemie w Europie. To jest pomoc Ukrainie czy pomoc przy niszczeniu środowiska?

Największą obawą rolników pozostaje Zielony Ład, ograniczający choćby możliwość stosowania pestycydów. I to nie tylko w Polsce, bo protesty trwają w połowie Europy.

Bo wszędzie widać, że Unia i krajowe władze uginają się pod presją dużych hodowców, międzynarodowych konsorcjów sieci handlowych. Po drugie: konieczne są gruntowne zmiany, ale one muszą być przeprowadzone powoli i stabilnie, w oparciu o spójną, wieloletnią strategię.