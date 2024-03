Ceremonia wręczenia Oscarów: triumf przewidywalności

Dla odmiany bank rozbił tytuł o wiele bardziej jednoznaczny, który przy wszystkich swoich mocnych składowych (stąd siedem Oscarów) i wbrew wybuchowej zawartości tematycznej nie ma w sobie spodziewanej siły rażenia. „Oppehheimer” opowiada o tragicznych konsekwencjach uwolnienia atomowego dżina i o dramacie tytułowego naukowca, łącząc jego pokawałkowaną biografię i wybiórczo potraktowaną historię ze spektaklem opartym na powolnym odliczaniu do katastrofy. Której zresztą nie pokazuje (i bardzo dobrze), odtwarzając sam proces powstawania bomby i równolegle proces sądowy, wpisany w zimnowojenne paranoje. Lecz choć dla niektórych to dzieło nazbyt dygresyjne, czyli wypisy z Wikipedii przepuszczone przez typowo Nolanowską wirówkę czasoprzestrzenną, świetnie wpisuje się w dzisiejsze lęki i etyczne dylematy związane z galopującą technologią. W tym sensie zwycięski tytuł bezbłędnie trafił w swój moment.

Jednakże z tej przewidywalnej i letniej w swoim klimacie gali najmocniej zapadną w pamięć nie tyle oczywiste triumfy, co drobne epizody zahaczające bezpośrednio o nasz czas i emocje. Na przykład wystąpienie Mstysława Czernowa, zdobywcy pierwszego Oscara w historii Ukrainy, za dokument „20 dni w Mariupolu”. Wydawał się pewniakiem, jeśli chodzi o polityczną aktualność, ale to coś więcej niż dzieło korespondenta wojennego, który relacjonował na bieżąco cywilny koszmar wojny. Przynosi także świadectwo odpowiedzialności dokumentalisty za jej medialny obraz i w takich przepełnionych blichtrem chwilach po prostu ściąga nas na ziemię. Podobnie jak wyeksponowanie spośród gwiazdorskich portretów przesłania zmarłego niedawno Aleksieja Nawalnego, bohatera dokumentu nagrodzonego Oscarem w roku ubiegłym.

Równie mocno zabrzmiał Jonathan Glazer, którego „Strefa interesów”, czyli koprodukcja polsko-brytyjska, otrzymała dwie statuetki: dla najlepszego filmu międzynarodowego i za dźwięk (Tarn Willers, Johnnie Burn), przemieniający opowieść o idyllicznym życiu rodziny Hössów w istny „horror pozakadrowy”. Reżyser stanął na wysokości zadania przypominając widzom gali o tym, że przedstawione na ekranie akty odczłowieczania dalej się dzieją, m.in. w Izraelu i Gazie.

Nie były to momenty odgórnie reżyserowane w duchu politycznej poprawności czy pokazowej solidarności branżowej, w przeciwieństwie do folklorystycznych pokazów z udziałem amerykańskich autochtonów albo fetowania oświetleniowców. Tymczasem obawy, jakoby teraz, w związku z nowymi preferencjami tożsamościowymi i wzbogaceniem składu Akademii o niedoreprezentowane dotychczas grupy, ideologia miała wyprzeć sztukę czy dobre rzemiosło, okazały się przedwczesne. A tegoroczne Oscary, nie licząc nagrody za drugoplanową rolę Da’Vine Joy Randolph w „Przesileniu zimowym” i za scenariusz adaptowany Corda Jeffersona do „Amerykańskiej fikcji”, zresztą w dużej mierze autoironicznej względem kwestii rasowych, mogły się jednak zdawać dosyć „białe”. I zdecydowanie nazbyt „męskie”, choć już nie tak amerykańskie, jak drzewiej bywało. Szczególnie ucieszyła, prócz bliskiego nam filmu o Auschwitz, obecność w głównych nominacjach francuskiej „Anatomii upadku”, nagrodzonej ostatecznie tylko za scenariusz Justine Triet i Arthura Harariego. Możemy sobie jedynie wyobrazić, jak by wyglądał ten pytający o prawdę filmowy palimpsest przepuszczony przez hollywoodzką maszynkę.