Jaki mamy pożytek z Oscarów

Na papierze wszystko brzmi fantastycznie – w końcu jak inaczej zmienić stosunek sił w Fabryce Snów, niż zmuszając wytwórnie do przyjrzenia się własnym strategiom kadrowym. W praktyce jednak starcza tych obostrzeń jedynie na symboliczną zmianę. Aby ubiegać się o nominację, film musi bowiem spełnić zaledwie dwa standardy z czterech. Żeby zaś spełnić jeden standard, powinien odhaczyć tylko jeden z kilku podpunktów (wyjątkiem jest ten dotyczący szkoleń, który musi być spełniony w całości). Mówimy zatem o przeszkodzie, którą dział HR w dużym hollywoodzkim studiu usunie w trakcie przerwy śniadaniowej.

W tym roku w drugim etapie odrzucono 56 filmów. Są to oczywiście produkcje, które powyższych standardów nie spełniły. Po pierwsze jednak, wciąż mogły rywalizować w pozostałych 23 kategoriach. A po drugie – o ich porażce w trakcie selekcji i tak zdecydowałyby względy artystyczne. No chyba że 10,5 tysiąca osób postradałoby zmysły i wystawiły do pojedynku z „Oppenheimerem” „Ant-Mana i Osę: Kwantomanię” albo „The Eras Tour”, czyli relację z trasy koncertowej Taylor Swift. W najlepszym wypadku mamy więc do czynienia z wyważaniem otwartych drzwi.

Z moich obliczeń wynika, że jesteś biały

Jeśli historia Oscarów nadawałaby się na wielką filmową epikę, opowieść o wykluczonych z imprezy, byłby to regularnie kasowany i wznawiany serial. Jego odcinków było tak mało, że niemal wszystkie znamy na pamięć. Ten o Hattie McDaniel z „Przeminęło z wiatrem”, która jako pierwsza czarna osoba w historii zgarnęła rycerza Akademii. Ten o Sacheen Littlefeather, aktorce z plemienia Apaczów, która przemawiała w imieniu protestującego Marlona Brando. A także ten o „Czarnej panterze” nominowanej do Oscara w ramach zadośćuczynienia za lata nieobecności czarnej społeczności w białej popkulturze i ten o Kathryn Bigelow – pierwszej kobiecie w historii nagrody, która została najlepszą reżyserką (i to dopiero w 2009 r.).

Wiele mówiącym leitmotivem ceremonii wręczania Oscarów jest również nagradzanie mniejszości za role utożsamiane z kulturowymi stereotypami. Czarni aktorzy dostają Oscary za role niewolników, Azjaci wygrywają za partie imigrantów śniących amerykański sen (lub koszmar), a reprezentanci środowisk LGBTQ+ – za rozmaite kroniki zrywów równościowych. Nawet tegoroczny sukces „Barbie” zostawia dziwny posmak. America Ferrera zdobyła nominację za efektowny monolog o nakładanej na kobiety społecznej presji. Sam zaś film – nominację w najważniejszej kategorii za produkcję „targetowaną” na kobiety, która przekroczyła w box offisie granicę miliarda dolarów.

Liczby nie kłamią. Z przeprowadzonej przez niezależny think-thank Annenberg Inclusion Initiative dla Los Angeles Times analizy wynika, że na przestrzeni 95 lat istnienia Oscarów tylko 6 proc. nominowanych było czarnych, a zaledwie 17 proc. stanowiły kobiety. Latynosi to 1,7 proc. (reżyserski supertercet Alejandra Iñárritu, Alfonsa Cuaróna i Guillerma del Toro zdobył niemal jedną piątą wszystkich Oscarów dla tej grupy etnicznej). Azjaci stanowią 2 proc., z czego aż jedna ze zdobytych nagród przypadła na lata 2020-2021. Filmowcy z Bliskiego Wschodu to już granica błędu statystycznego – 0,4 proc., z kolei rdzenni Amerykanie – 0,14 proc.

Akademia reaguje na te statystyki wyłącznie odruchami bezwarunkowymi – jak po uderzeniu w rzepkę, gdy podrywamy nogę w niekontrolowanym spazmie.

Tak było w 2015 r., kiedy kampania #oscarssowhite w mediach społecznościowych doprowadziła do rozszerzenia i większej dywersyfikacji ciała akademickiego. Przełożyło się to na marginalny w skali problemu wzrost wśród nominowanych mniejszości rasowych (z 8 na 17 procent) oraz na kompromitujący wzrost liczby nominowanych kobiet – z 21 na 27 procent (choć nagrody dla Chloé Zhao i Jane Campion ładnie wyglądały w mediach). Z tej perspektywy trudno traktować Oscary jako coś więcej niż fasadę całego biznesu filmowego w Hollywood, kolorową ilustrację panującego w branży status quo. A skoro ich znaczenie jest czysto symboliczne, to z definicji nie mogą być kołem zamachowym jakiejkolwiek zmiany.

Niebezpieczne związki

Tłem ceremonii wręczenia Oscarów są zapasy Hollywood z obyczajową rewolucją, która objęła swoim zasięgiem środowiska filmowe. Składa się na nią w zasadzie wszystko, czym dziś oddychamy: ruch #metoo, kwestia niedostatecznej reprezentacji mniejszości w tekstach kultury, zbyt wolno postępująca profesjonalizacja zawodów filmowych, wreszcie – tworzenie nowego kanonu sztuki w zgodzie ze współczesną wrażliwością. I są to zmagania fascynujące, bo przecież nie można jednocześnie kultywować starego porządku i nowego ładu. Nie można, prawda?

W tekście z magazynu „Wired” z lipca 2020 r. (data publikacji jest o tyle istotna, że to właśnie w trakcie pandemii nadzieje na przeformatowanie Akademii były werbalizowane najgłośniej) Angela Watercutter pisała: „Patrząc z dalszej perspektywy, filmy, które są ważne dla współczesnej masowej publiczności – a zatem i te, na których Akademia może przystawiać stempel jakości – mówią sporo o społecznych wartościach, o tym, w co kolektywnie wierzymy. Zwycięstwo filmu »Moonlight« mówiło nie tylko sporo o artystycznej jakości tego filmu, ale też o tym, że czarne osoby ze środowisk LGBT po prostu się liczą – i dla kina, i dla nas. Wbrew obiegowym opiniom opatrywanie filmów takich jak »Przeminęło z wiatrem« stosownym komentarzem lub ściąganie z platform streamingowych tych produkcji, w których biali aktorzy malowali twarze na czarno, nie jest cenzurą. Jest świadectwem tego, że kolejne pokolenia mogą wyciągnąć wnioski z przeszłości. Że stać nas na więcej. Żaden ruch Akademii nie sprawi, że w ciągu jednej nocy zmienimy nawyki odbiorcze, a multipleksy zapełnią się lepszymi filmami. Na pewno jednak doprowadzi do zmian w kryteriach oceny sztuki”.