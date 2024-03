Jak zostać czarnym pisarzem. Oglądamy „Amerykańską fikcję”

W sowizdrzalskim tonie „Amerykańska fikcja” mierzy się ze zjawiskiem, które spokojnie można rozciągnąć poza problematykę rasową, wstawiając na to miejsce każdą, dotąd nieuprzywilejowaną grupę społeczną. Szkoda, że debiutujący jako scenarzysta i reżyser Cord Jefferson, dokonawszy adaptacji powieści „Erasure” Percivala Everetta, nie posiada jeszcze na tyle pewnej ręki, by ogarnąć i w pełni wyzyskać podwojoną osobowość swojego bohatera, jak i wielopoziomową ironię tej opowieści. Najlepiej widać ją w scenie, gdy „Monk” zmuszony jest publicznie zdyskredytować własny sukces – czy robi to bardziej w obronie literatury i „czarnej” godności, czy po prostu ratuje siebie przed zdemaskowaniem? W pewnym momencie film wkracza zresztą na własne poletko, czyli do Hollywood, i – przynajmniej potencjalnie – robi się jeszcze ciekawiej.

Mnożąc paradoksy i cudzysłowy, tak naprawdę twórcy filmu dążą do normalizacji tematu, jakim jest bycie dzisiaj czarnym twórcą w USA. Pokazują to przez pryzmat afroamerykańskiej rodziny – mocno niedoskonałej, ale za to należącej do nieźle sytuowanej klasy średniej, zapewniającej solidne wykształcenie swoim dzieciom i zatrudniającej czarną gosposię (traktowaną zresztą jak część tej rodziny). Niezależnie od życiowego prawdopodobieństwa „Amerykańska fikcja” pozostaje sympatyczną fantazją z kilkoma potencjalnymi zakończeniami. Próbuje uciec od rasowych stereotypów i jednocześnie całkiem zgrabnie wpisać się w nowy trend.