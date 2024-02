„Strefa interesów” Jonathana Glazera, czyli Big Brother w domu nazisty

Ten film powstał niejako na przekór kinu, które próbuje opowiedzieć nam Zagładę. I w pewnym sensie przeciw empatii wywołanej przez udramatyzowane wydarzenia, w czym ćwiczyły nas przez lata obrazy typu „Lista Schindlera” Stevena Spielberga, „Pianista” Romana Polańskiego czy ekstremalna wcieleniówka, jaką był „Syn Szawła” László Nemesa.

Inspirując się bardzo luźno powieścią Martina Amisa, filmowa „Strefa interesów” odwraca perspektywę, ale tylko pozornie. Pochodzący z żydowskiej rodziny Jonathan Glazer nadaje z prywatnego domu Rudolfa Hössa, komendanta Auschwitz-Birkenau, by skonfrontować nas z podskórnym i poniekąd retorycznym pytaniem „jak to było możliwe?”.

Poprzedzony gruntowną kwerendą i zrealizowany w ścisłej współpracy z oświęcimskim muzeum film „Strefa interesów” nie wkracza (z jednym dokumentalnym wyjątkiem) na teren obozu ani go nie odtwarza. W pobliskim domu i ogrodzie rekonstruuje za to przytulne gniazdko, w którym Höss (Christian Friedel), jego żona Hedwig (Sandra Hüller) oraz piątka dzieci spędzają najlepszy ponoć okres swego życia. W cieniu krematoryjnych kominów.

Adres URL dla Zdalne wideo

Największe wrażenie robi nie tyle wspomniane odwrócenie spojrzenia, ile maksymalna redukcja: codzienna krzątanina po schludnym domostwie (ach, to śnieżnobiałe pranie!) lub w niewidzialnej „strefie interesów” do złudzenia przypomina życie w tradycyjnej rodzinie, gdzie on wychodzi rankiem do pracy w korpo i czasem – zwłaszcza kiedy trzeba wdrożyć nowy projekt – jest zmuszony przynieść robotę do domu.

Podczas gdy w męskim gronie pan domu rozprawia o ulepszonej logistyce, strategiach optymalizacji i wzroście produkcji, ona buszuje w nowej dostawie fatałaszków z „Kanady”. Pewnego dnia wyszukuje tam futro z rozprutą podszewką i czyjąś szminką w kieszeni. Innym razem „królowa Auschwitz” opowiada z rozbawieniem o diamencie znalezionym w paście do zębów – „czegóż to oni nie wymyślą!”. Lecz kiedy ponadprzeciętne zaangażowanie Rudolfa zostaje nagrodzone awansem i nową misją w Oranienburgu, nad dom Hössów nadciągają ciemne chmury. Trzeba będzie opuścić raj.

Widz patrzy na tę bukolikę niczym przez szybę, a jest nią przede wszystkim warstwa dźwięków, która żyje tu osobnym życiem, dyskretnie przypominając, gdzie się znajdujemy. Jej twórca, wybitny dźwiękowiec Johnnie Burn, zgromadził wcześniej specjalną bibliotekę audialną i z niej utworzył kakofonię stłumionych odgłosów zza muru. Powoduje to czasem mrożącą krew konfuzję.

Słyszymy na przykład dziecięcy pisk i okazuje się, że to dzieciaki Hössa właśnie pluskają się w basenie. Wyprowadziwszy grozę poza kadr, „Strefa interesów” buduje z obozowych dźwięków swoistą tapetę, do której rodzina Hössów najwyraźniej zdążyła już dawno temu przywyknąć. A żeby wytrącić widza z podobnego stanu, raz po raz wkracza ze swym zgrzytliwym minimalizmem kompozytorka Mica Levi. Wszelkie dudnienia i wokalizy są jednak na tyle intensywne i zarazem na tyle oszczędnie dawkowane, że najgłośniej pozwalają wybrzmieć temu, co niesłyszalne. Zresztą cisza i wszelako rozumiane milczenie stanowią wiodące tematy i środki wyrazu tego filmu. Tło historyczne czy pokątne życie Rudolfa i Hedwig musimy sobie sami dopowiedzieć, jako że Glazer to prawdziwy mistrz ekonomiki filmowej.