Wszystkie błędy PiS. Czy partia Kaczyńskiego przetrwa?

Polska się nimi zmęczyła?

Tego negatywnego przekazu było tak dużo, aż nastąpiła jego gwałtowna inflacja. Poza tym, żeby wciąż rzucać oskarżenia, trzeba mieć elementarną wiarygodność. Ale gdy z czasem zaczynają się nawarstwiać błędy: wyrok Trybunału w sprawie aborcji, wybory kopertowe, piątka dla zwierząt, Polski Ład, KPO i konflikt z Unią, nieustanne tarcia w koalicji, starcia z szefem NIK, afery z wykorzystywaniem publicznych pieniędzy do partyjnych celów – wszystko to z czasem podważa wiarygodność atakującego. Albo wręcz go ośmiesza, jak wtedy, gdy jednocześnie z deklarowanym wetem wobec paktu migracyjnego wyszła na jaw afera wizowa.

Kto najlepiej wykorzystał to utknięcie władzy w okopie?

Szymon Hołownia. Sondażowo Lewica, Trzecia Droga i Konfederacja szły długo łeb w łeb, a TD bywała jeszcze niedawno opisywana jako najsłabsze ogniwo. Ostatecznie mocno poszła w górę, w dużym stopniu niesiona talentami Hołowni podczas debaty w TVP oraz jego niezafiksowaniem na PiS, czego nie zdołał uniknąć Donald Tusk.

Okazało się, iż część wyborców potrzebuje czegoś nowego poza wojną KO z PiS i nie chce, by wajcha została przesunięta totalnie na drugą stronę, tylko żeby nastąpił powrót do jako takiej normalności. A ona nie musi oznaczać głosowania za postępową agendą KO i Lewicy. Jest spora grupa ludzi, którzy nie chcą PiS, ale zarazem uważają, że istotna część osób skupionych na promowaniu postępowych idei tak naprawdę czyni z nich oręż do okazywania swej wyższości nad resztą społeczeństwa. I nie tyle chcą je przekonać, co nieustannie pouczać i przywoływać do porządku.

Co by było, gdyby opozycja poszła do wyborów jednak na jednej liście, pod wodzą Donalda Tuska? Myślę tu m.in. o wspomnianej już debacie w TVP.

Jedyną alternatywą dla zajmującej się stale tylko sobą pary Morawiecki–Tusk byłby w studiu Krzysztof Bosak, który bardzo umiejętnie chował nacjonalistyczną twarz, pokazując tylko tę liberalną, wolnościową. Pewnie więc by mocno skorzystał. Debata wyraźnie pokazała, jakie są zalety większego wyboru dla kogoś, kto nie chciał już Kaczyńskiego przy władzy. Taki wyborca otrzymał socjalną alternatywę, na której skupiła się Joanna Scheuring-Wielgus, chowając antykościelną agendę, jakiej używał Włodzimierz Czarzasty na marszu opozycji. Z kolei Szymon Hołownia z bardziej konserwatywnej perspektywy mówił w zasadzie o tym, że wojna się skończyła dawno temu, a PiS wciąż siedzi w lesie i wysadza pociągi. Nawet nawoływanie do pakowania kuwet przez tłuste koty nie brzmiało w ustach Hołowni agresywnie. To nie było: „będziecie siedzieć”.

Reasumując: nie wiemy, co przyniosłaby jedna lista, ale wiemy, że opowieści o tym, iż jak będą trzy, to opozycja przegra – okazały się nieprawdziwe. Żeby wygrać, niepotrzebna była sondażowa „mijanka” zjednoczonego bloku opozycji i PiS, niezbędna ponoć do wywołania efektu kuli śnieżnej i mobilizowania wyborców. Frekwencję zbudowano inaczej, różnorodnością, większą liczbą kandydatów, wewnętrzną konkurencją na listach. W efekcie zmniejszyła się polaryzacja: cztery lata temu 71 proc. ludzi zagłosowało na PiS i PO, teraz 66 proc.

W wyborach wzięło w sumie udział 3 mln więcej osób niż poprzednio, a 2,5 mln z nich zagłosowało na blok senacki, wybierając różne opcje.