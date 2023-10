Koniec wyścigu. Tak będzie wyglądał nowy parlament

Czas rozliczeń w PiS

Z informacji, jakie docierają do nas od wczoraj wynika, że podczas trwających nieustannie rozmów na szczytach PiS zaczyna pojawiać się refleksja, że partia „przegrzała” kampanię. Kompulsywne skupianie się na tych samych tematach, choćby na eksploatowanym do znudzenia zagrożeniu migrantami, i to w obliczu własnej afery wizowej, było błędem. Tak samo jak uczynienie z Donalda Tuska centralnego celu dla coraz bardziej niewybrednych ataków.

Wyborców opozycji to nie zniechęciło, co najwyżej przekierowało część z nich na tory Trzeciej Drogi. Upierając się przy radykalnym przekazie, dobrze odbieranym przez najwierniejszych zwolenników, nie udało się jednak wpłynąć na umiarkowany elektorat. PiS liczył, że podnosząc emocje i czyniąc rywalizację dwóch największych sił pełną skrajnej agresji, doprowadzi wielu Polaków do stanu, w którym przestaną cokolwiek rozumieć i mając dość tak rozumianej polityki, zostaną w domu.

Okazało się jednak, że wyborcy rozpoznali, kto w tej grze ma większe „zasługi” dla niszczenia wspólnoty Polaków, po czym tłumnie stawili się przy urnach, by to przedstawienie przerwać. Ale ostatnia niedziela to zarazem przestroga dla nowej ekipy, by nie utknęła za mocno w rozliczeniach poprzedniej ekipy, kierując się pragnieniami swojego własnego, twardego elektoratu – tylko rozpoczęła prawdziwe rządy, na początek przywożąc z Brukseli pieniądze z KPO. Polacy chcą iść do przodu.