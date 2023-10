Rozliczenie i naprawa TVP i Polskiego Radia. Jak to zrobić?

To fatalny pomysł. Nie tylko dlatego, że – jak zauważył dr hab. Marcin Górski w rozmowie z „Press” – „podejmowanie uchwał unieważniających wcześniej podjęte uchwały na pewno godzi w porządek prawny państwa”. Chodzi o coś ważniejszego: powoływanie prezesów mediów publicznych z pominięciem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jest niekonstytucyjne – co orzekł w 2016 roku Trybunał Konstytucyjny, jeszcze pod przewodnictwem Andrzeja Rzeplińskiego. Wyrok do dziś nie został wykonany. Czy nowa władza, która przez osiem lat miała na sztandarach obronę Konstytucji, może zacząć rządy od jej łamania?

Potrzeba więc zgodnej z orzeczeniem TK nowelizacji ustawy. A każda nowelizacja może zostać zablokowana przez weto prezydenta Andrzeja Dudy – człowieka, który wielokrotnie pokazał, że Konstytucję ma za nic, i który właśnie upolitycznionej TVP zawdzięcza drugą kadencję. Nawet jeśli prezydent nie użyłby weta i udałoby się oddać KRRiTv kompetencje wyboru prezesów, nic się nie zmieni – czterech na pięciu członków obecnej Rady związanych jest z PiS, a ich kadencje kończą się dopiero w 2028 roku. Można je wygasić, jeśli Sejm i Senat nie przyjmie dorocznego sprawozdania z działalności KRRiTv, ale tę decyzję – znowu – musi podpisać prezydent. Członków KRRiTv można też odwołać, jeśli zostaną skazani przez Trybunał Stanu (co powinno kiedyś nastąpić) – to jednak bardzo daleka droga.

Zmiany w TVP: kolejne scenariusze

O drugim scenariuszu błyskawicznej rozprawy z TVP i PR pisze portal Wirtualne Media: „Minister kultury i dziedzictwa narodowego poprzez walne zgromadzenia postawiłby spółki medialne w stan likwidacji. Wtedy powołane zostałyby zarządy komisaryczne, których RMN nie mogłaby odwołać".