Partie opozycji różnią się w podejściu do aborcji. Czy to poróżni przyszły rząd?

Sprawy światopoglądowe nie mogą być elementem umowy koalicyjnej i ja na jakiekolwiek wpisywanie ich w umowę koalicyjną się nie zgodzę” – deklaruje lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Oczywiście chodzi o aborcję. Konkretnie – o liberalizację przepisów antyaborcyjnych. I Koalicja Obywatelska, i Lewica wpisały to do swojego programu, a kampanie profrekwencyjne, które zmobilizowały rzesze zwłaszcza młodych osób do pójścia do urn, wprost odwoływały się do kwestii prawa do wyboru. Z jednej strony – opresyjne państwo (w domyśle – PiS), z drugiej – obietnica, że opresji (już) nie będzie. Najbliższy koalicjant PSL, Polska 2050, również chce pochylić się nad tematem aborcji – obiecuje powrót do tzw. kompromisu aborcyjnego. Jeśli rozstrzygnięcia miałyby pójść dalej, konieczne będzie referendum. Czy to zapowiedź pierwszego kryzysu w koalicji sił demokratycznych, która jeszcze nie powstała?

Warto powściągnąć emocje. I sprawę potencjalnej liberalizacji prawa aborcyjnego odłożyć na przyszłość – na pewno poza horyzont pierwszych stu dni rządów. Powód jest oczywisty i nie chodzi wcale o spodziewane weto PSL czy wspólne głosowanie ludowców z PiS i Konfederacją, co na początku kadencji byłoby fatalnym wręcz sygnałem. Powód, a w zasadzie dwa powody.