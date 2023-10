Tych wyborów miało nie być

Widać chyba gołym okiem, że te wytwarzane post factum opowieści służą głównie karkołomnemu ratowaniu przewidywań, które zostały przez rzeczywistość negatywnie zweryfikowane. A żeby utrzymać w mocy negatywnie zweryfikowane przewidywania, potrzeba zdań niewywrotnych – i z takimi właśnie mamy tu do czynienia. Zwróćcie uwagę: tych wywodów nie sposób sfalsyfikować. To znaczy, nie sposób wyobrazić sobie warunków, pod którymi uznać by je można za fałszywe, wychodzą cało z każdej próby obalenia czy sprawdzenia. Jest to definicyjna cecha narracji spiskowych, która sprawia, że chociaż narracje te wyglądają, jakby faktycznie coś o świecie orzekały, to w gruncie rzeczy nie mają żadnej poznawczej wartości. Proszę spojrzeć: zdanie „Kaczyński wystrzelałby nas, gdyby mógł” pozostanie tak samo „prawdziwe” zarówno jeśli faktycznie „Kaczyński nas powystrzela”, jak i jeśli tego nie zrobi. Bo przecież okoliczność, że tego nie zrobi, nie unieważni tezy, że zrobiłby, gdyby mógł. Dzięki temu manewrowi można Kaczyńskiego traktować jak złoczyńcę niezależnie od tego czy dokonuje, czy też nie dokonuje zbrodniczych czynów. Problem polega tylko na tym, że ostatecznie o każdym z nas ktoś inny może powiedzieć, że gdybyśmy mogli, zrobilibyśmy to lub tamto. No ale przecież tego nie robimy – zakrzykniecie. Nie szkodzi – odpowie ów ktoś – ważne, że gdybyście mogli, to byście na pewno zrobili.

Cóż, mam przemożne wrażenie, że w epoce błyskawicznego obiegu informacji często zapominamy o tym, czego się jeszcze wczoraj baliśmy, o czym fantazjowaliśmy i co wydawało nam się absolutną prawdą. A co chwilę później okazało się wytworem nadmiernie pobudzonej wyobraźni, podszeptem sprawnych speców od politycznego PR-u albo marketingowców którejś z wielkich korporacji. I dlatego popełniamy nieustannie te same błędy, dajemy się uwodzić i wodzić za nos, ulegamy zbyt szybko apokaliptycznej histerii albo – odwrotnie – nieuzasadnionej euforii. Potem zaś, kiedy powody naszej histerii lub euforii okazują się być umocowane wyłącznie w naszych fantazjach albo tej czy innej propagandzie lub perswazji – efektywnie redukujemy dysonans i wytwarzamy niewywrotne pseudodiagnozy, byle tylko nie uznać własnej pomyłki. I nie wyciągnąć z niej wniosków na przyszłość.

Dla jakości życia jednostkowego i zbiorowego ma to niestety wyłącznie fatalne skutki. Już choćby z tego powodu systematyczne spoglądanie wstecz, baczne analizowanie swoich niegdysiejszych pewności i lęków, to niezbędny warunek lepszej orientacji nie tylko w tym, co działo się wczoraj, ale również w tym, co dzieje się dzisiaj i co będzie działo się jutro.