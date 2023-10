Orientuj się w kampanii: jak Prezesowi umknął wajb

Ten czuj to pewien dar; połączenie umiejętności obserwowania świata z odrobiną czynnika zupełnie irracjonalnego. To dlatego zdarza się, że najtrafniejsze wnioski rodzą się z najzwyklejszego banału, np. z liczenia czapek. W taki sposób amerykański dziennikarz internetowy i analityk trendów Sean Monahan dotarł do zjawiska, które nazwał vibe shift (zmiana tendencji, „klimatu” – nie w sensie ekologicznym, tylko generalnego nastroju; choć dzisiejsze polskie dwudziestolatki użyłyby słowa „wajb”). W pewnym momencie zaczął zwracać uwagę na przechodniów w czapkach, jakich nikt nie nosił od kilkunastu lat. Coś materializuje się jakby z powietrza; nagle ludzie zaczynają mówić inaczej, wyglądać inaczej, inaczej się myśli, mówi i robi, a to, co jeszcze wczoraj wydawało się nieaktualne, nieciekawe, anachroniczne, wtem okazuje się w sam raz, odważne, świeże. Korzysta ten, kto wystarczająco wcześnie to zauważy, zdefiniuje, spienięży.

Komunikacja w polityce nie różni się pod tym względem specjalnie od ulotnego życia powiedzonek, fryzur i krojów spodni. Doświadczenie, pieniądze i zbadanie potrzeb elektoratu to jedno – ale decydujący bywa właśnie refleks i czuj.

Kiedy w 2015 r. oglądałam w telewizji spoty kampanijne Prawa i Sprawiedliwości, te, w których parodiowali swoich przeciwników montując nagrania ich wpadek z fragmentami kreskówek, czułam mniej więcej to, co Sean Monahan na widok spacerowiczów w chwilę-temu-niemodnych czapkach. Myślałam sobie trochę wbrew własnej woli: tak naprawdę to jest okropne, to jest niepoważne, tak się nie robi, ale niestety to chwyta. Pomyślałam: nadchodzi czas na arogancję, na jawny konflikt, na bezczelność rodem z ówczesnego Wykopu i 4chan. Pozostałe duże partie wydawały się w porównaniu z tą komunikacją – owszem, poniżej pasa, ale dynamiczną i mocną – przebrzmiałe i ślamazarne, tworzone jakby dla innego społeczeństwa. Prezes po prostu wyczuł wajb.