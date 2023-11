Nawet tysiące ludzi skrzywdzonych przez egzorcyzmy. „Ujawnienie skali tych krzywd jest dopiero przed nami”

Amorth sypie opowieściami: „o wątłej i na pozór słabej dziewczynie, którą w czasie dokonywania egzorcyzmów musiało trzymać czterech mężczyzn”; o człowieku, na którego „rzucono śmiertelny urok”, podając mu „zaczarowany owoc”; o groźbach, którymi diabeł próbował przestraszyć autora („Pożrę ci serce”, „Wśliznę się do twego łóżka jak wąż”); albo o tym, co z siebie wydala opętany człowiek („gwoździe, kawałki szkła, małe drewniane laleczki, splątane kawałki sznurka, zwinięte kawałki drutu żelaznego, różnego koloru nici bawełniane lub skrzepy krwi”).

„Gwoździe »made in hell« powinny się jakoś różnić od tych wyprodukowanych ludzkimi dłońmi w jakimś całkiem ludzkim przedsiębiorstwie” – pisał w 2013 r. Tomasz Stawiszyński, postulując wykonywanie badań laboratoryjnych przedmiotów materializowanych rzekomo przez diabła. Postulatu niestety do dziś nie wcielono w życie.

Żarty żartami, jednak dla młodych wrażliwych osób zetknięcie się z takimi treściami, wspartymi autorytetem „watykańskiego egzorcysty”, mogło prowadzić do traumy.

Żadnych rozmów z demonem

– Nie spotkałem się z takimi zjawiskami jak wymiotowanie gwoździami. Zauważmy, że na ogół tego typu opowieści przytaczane są z drugiej, trzeciej ręki. Nie wiem, czy pan znajdzie w Polsce egzorcystę, który by posiadał taki gwóźdź – mówi mi ks. Sławomir Sosnowski, były egzorcysta diecezji łódzkiej (funkcję pełnił w latach 2008-17).

Opowiada, że kiedy zgłaszała się doń osoba twierdząca, że mógł ją opętać diabeł, najpierw rozmawiał. – Pytałem, dlaczego uważa, że jest dręczona. Czasem odsyłałem do psychiatry, z którym współpracowałem. Nawet jeśli podejrzewałem problemy wyłącznie psychologiczne, nikomu nie odmawiałem modlitwy, choć nie był to wtedy egzorcyzm. Kiedyś, gdy spotkanie zamierzałem ograniczyć tylko do rozmowy, usłyszałem: nie po to tu przyjeżdżałem.

– Jedyne, co miałem mu do powiedzenia, to słowa Chrystusa: „Milcz i wyjdź z niego!” – odpowiada ks. Sosnowski pytany, czy rzeczywiście egzorcyzm polega na słownych potyczkach z demonem i czy zadaniem egzorcysty jest zmuszenie go do zdradzenia swojego imienia, tak jak to pokazuje film HBO Max oraz o czym wspominają (choć jako o warunku niekoniecznym) „Wskazania”. – Poza tym imiona złych duchów to kwestia umowna; one pochodzą np. od starożytnych bóstw. Moim zdaniem trzeba uważać, żeby nie mitologizować świata duchowego.

A czy diabeł może – jak ten filmowy – głośno wypominać grzechy księdza czy innych obecnych? – Kiedyś usłyszałem: „Mógłbym w trzy minuty powiedzieć wszystkie twoje grzechy” – wspomina ks. Sosnowski. – Miałem ochotę odpowiedzieć, że w trzy minuty to niewykonalne. Ale jak już mówiłem, nigdy nie wchodziłem w dialogi z demonem.

Nietrudno jednak znaleźć w internecie nagrania, w których egzorcyści opowiadają, czego się dowiedzieli od diabła w czasie egzorcyzmów. „Gdybyście padli przed Nim [Bogiem] na kolana i wielbili go, tak jak to czynią aniołowie, nie mielibyśmy nad wami takiej władzy”, „Moja pycha jest moją mocą i moim przekleństwem” – takie m.in. cytaty z szatana przytacza w swoich dostępnych na YouTube konferencjach ks. Piotr Glas. Ks. Amorth, jak pisze, kiedyś spytał demona, „czy współpracował przy tworzeniu piekła”, i usłyszał: „Wszyscy [tzn. każdy z upadłych aniołów] wnieśliśmy swój wkład”.

– Swoją wiarę mamy budować na Objawieniu Bożym. Czy na pewno jest wolą Bożą dodawanie czegoś do niego przy pomocy złego ducha, którego Pismo nazywa ojcem kłamstwa? – pyta były egzorcysta. – Zakładając, że to przemawia rzeczywiście zły duch, a nie ludzka wyobraźnia. Dalej, skąd mamy pewność, że posiadamy władzę, by ojca kłamstwa zmusić do mówienia prawdy? Egzorcysta ma wygonić diabła, a nie go przepytywać.

Pytany, czy można realnie rzucić na kogoś klątwę, ks. Sosnowski opowiada o osobie, którą przyjmował po tym, jak odmówiła znalezioną w internecie formułę nad nielubianą nauczycielką, a ta jeszcze tego samego dnia złamała nogę. – Ten ktoś bardzo się przestraszył, że stał się narzędziem złego ducha. Możemy powiedzieć, że to przypadek, albo też przyjąć, że zły duch mógłby skorzystać z tego typu „zaproszenia”. Ale jestem daleki od budzenia paniki, bo przecież ostatecznie Pan Bóg jest ponad tym wszystkim – mówi. – Trzeba unikać myślenia, że wystarczy odmówić jakąś formułę, by coś się automatycznie stało. To zabobon.

Świat w szponach złego

– Egzorcyzmy są stare jak świat. Różne formy uwalniania ludzi od zła osobowego są znane we wszystkich religiach i kulturach – mówi ks. Andrzej Kobyliński. – Katolickie rozumienie tych kwestii jest określone precyzyjnie w Magisterium i stanowi część oficjalnego nauczania. Ale w Polsce to się wymknęło spod kontroli. Nadużycia są konsekwencją zalania Polski religijnością synkretyczną, neopentekostalną tzw. trzeciej fali. Nie chodzi o Kościół Zielonoświątkowy w RP ani inne tradycyjne Kościoły tego nurtu, ale o wspólnoty neopentekostalne, mnożące się od dwudziestu z górą lat szczególnie w Afryce, Azji i Ameryce Południowej. Dzisiaj mają one setki milionów członków. To reformacja zielonoświątkowa, największa rewolucja w dziejach chrześcijaństwa.