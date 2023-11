Egzorcyzmy i opętania okiem psychologa

Psycholog z Uniwersytetu SWPS dr hab. Igor Pietkiewicz w latach 2016-22 prowadził unikalne w skali światowej badania nad osobami zgłaszającymi się do egzorcystów. W jego perspektywie „egzorcyzmy to przyjęty kulturowo, alternatywny sposób radzenia sobie z trudnościami”. Czasem – tłumaczył w rozmowie z PAP – „łatwiej zrzucić problem na złe duchy, niż przyznać, że się ma jakiś psychologiczny problem lub coś trudnego dzieje się w rodzinie”. W wywiadzie dla „Dużego Formatu” dodał: „Widzę to wszystko jako formę ekspresji różnych impulsów, wewnętrznych konfliktów (...), które polegają też na tym, że pacjenci nie akceptują swoich zachowań”.