10 najlepszych filmów roku według „Tygodnika Powszechnego” (i gdzie je oglądać)

10 najlepszych filmów roku według „Tygodnika Powszechnego”

Miejsce 10: Niedźwiedzie nie istnieją

Kimś takim jest ekranowy Panahi, zagrany przez samego reżysera. Jego protagonista (czy raczej porte-parole), objęty sądowym zakazem pracy w Iranie, osiedla się na chwilę w przygranicznej wsi, by stamtąd, za pomocą onlajnowych instrukcji, zawiadywać planem zdjęciowym znajdującym się w Turcji. Mamy więc „film w filmie”, bo równolegle śledzimy losy twórcy pracującego zdalnie na prowincji i zarazem kręconą przez niego historię. Opowiada w niej o parze, która po ucieczce z Teheranu chciałaby dotrzeć do Francji, ale utknęła nad Bosforem. Na to nakładają się losy grających ich (i poniekąd samych siebie) aktorów.

Miejsce 9: Skąd dokąd

Nagradzany na całym świecie dokument Macieja Hameli z początku zdaje się rozmyślnie zawężać perspektywę, montując główną kamerę mniej więcej na wysokości samochodowego lusterka wstecznego. I kieruje ją na ludzi, z których każdy jest z nami zaledwie przez kilka minut. Twórca tego filmu był przez wiele miesięcy wolontariuszem kursującym między Polską a Ukrainą. We własnym vanie, kupionym na tę okazję, przewoził cywilów z zagrożonych i zdewastowanych terenów, a jego film jest przede wszystkim świadectwem wielkiej ewakuacji. Tyle że skupiając wzrok na pojedynczych ludziach w drodze, na ich historiach i obrazach przepuszczonych przez ich spojrzenie, nieoczekiwanie otwiera przed nami historię znacznie bardziej rozległą. Wychodząc od indywidualnych doświadczeń, opowiada o zuniwersalizowanym losie uciekiniera, który zmierzając ku miejscom lepszym i bezpieczniejszym, jednocześnie coraz bardziej oddala się od swego domu.

Miejsce 8: Poprzednie życie

Celine Song w dzieciństwie wyemigrowała z Korei Południowej do Kanady. Zaczynała jako dramatopisarka i reżyserka teatralna w USA. Następnie była współautorką scenariusza serialu „Koło czasu” (2021). Film „Poprzednie życie”, oparty częściowo na własnej biografii, jest jej debiutem reżyserskim, pokazywanym na festiwalu Sundance i w konkursie Berlinale.

Miejsce 7: Chleb i sól

Damian Kocur, z wykształcenia operator, reżyserował wcześniej filmy krótkometrażowe, które przyniosły mu kilkadziesiąt nagród w kraju i za granicą: „To, czego chcę”, „Nic nowego pod słońcem”, a szczególnie „Dalej jest dzień”. Jego specjalnością stała się praca z naturszczykami i wiarygodny kontekst społeczny. Za „Chleb i sól” otrzymał Nagrodę Specjalną na ostatnim festiwalu w Wenecji.

Miejsce 6: Saint Omer

Alice Diop pochodzi z rodziny senegalskich imigrantów i we Francji zasłynęła nagradzanymi dokumentami, jak „My, z przedmieść Paryża”, „W stronę czułości” czy „Śmierć Dantona”. Stało za nimi gruntowne wykształcenie humanistyczne i filmowe oraz znajomość imigranckich realiów. „Saint Omer” to jej dojrzały debiut fabularny, nagrodzony na ubiegłorocznym festiwalu w Wenecji.

Miejsce 5: Pacifiction

Jesteśmy wszak na rajskiej Tahiti, czyli francuskim terytorium zamorskim, w towarzystwie wysokiego komisarza granego przez Benoîta Magimela. Ubrany z kolonialną elegancją urzędnik zdaje się królem życia: sprzyjają mu paryskie władze, zdążył obłaskawić lokalsów, a wolne chwile spędza w nocnym klubie, gdzie przewala się istna menażeria miejscowych i przyjezdnych. Dotychczas De Roller potrafił świetnie lawirować w gąszczu politycznych, biznesowych i obyczajowych niuansów, przychodzi jednak moment, gdy rzeczywistość przestaje być dlań przezroczysta. Pogłoski, że na wyspie francuski rząd ma wznowić eksperymenty z bronią jądrową, co oznaczałoby koniec raju, niszczą spokój bohatera. Po długiej, wprowadzającej w klimat „rozbiegówce” zamienia się „Pacifiction” w hipnotyczny thriller.

Miejsce 4: Tár

Todd Field jest amerykańskim filmowcem i aktorem z wykształceniem i doświadczeniem muzycznym. Jako reżyser zadebiutował niezależnym dramatem psychologicznym „W sypialni” (2001, pięć nominacji do Oscara). Uznanie zdobył także jego następny tytuł, „Małe dzieci” (2006, trzy nominacje), najnowszy zaś, „Tár”, został nominowany w aż sześciu kategoriach, w tym dla najlepszego filmu.

Miejsce 3: Aftersun

Inspirując się luźno własnymi przeżyciami z dzieciństwa, Wells filmuje ów ledwie dostrzegalny rozpad, obecny też wyraźnie we fragmentarycznej narracji i takiejże optyce „Aftersun”. Dlaczego trzydziestoletni mężczyzna na śródziemnomorskich wakacjach nie śpi po nocach i łka w samotności, musimy sami się domyślić. Reżyserka podsuwa rozmaite sugestie, a w przebłyskach pamięci dojrzałej Sophie ożywają pozornie nieistotne obrazki z hotelu i okolic. Dzięki ojcowskiej apatii dziewczynka miała zresztą liczne okazje, żeby spróbować zakazanych owoców i wiele jej przygód balansowało na granicy ryzyka. Dopiero sama będąc rodzicem dostrzega, ile kosztowały Caluma jej najlepsze w życiu wakacje. Choć przecież intuicyjnie czuła, że coś było nie tak.

Miejsce 2: Czas krwawego księżyca

Martin Scorsese uchodzi za jednego z najważniejszych reżyserów swoich czasów. Ma też ogromne zasługi na gruncie konserwacji i archiwizacji starych filmów z całego świata. Tworzy od ponad półwiecza, a wiele jego tytułów („Taksówkarz”, „Wściekły byk”, „Gangi Nowego Jorku” czy „Wilk z Wall Street”) w przebraniu różnych gatunków celnie diagnozowało amerykański stan umysłu.

Miejsce 1: Duchy Inisherin

Martin McDonagh to brytyjski reżyser i scenarzysta o silnych korzeniach irlandzkich. Zaczynał jako dramatopisarz, a jego sztuki były wystawiane również w Polsce. Na ekranie zadebiutował komedią kryminalną „Najpierw strzelaj, potem zwiedzaj” (2008), lecz największy sukces przyniosły mu „Trzy billboardy za Ebbing, Missouri” (2017) z oscarową rolą Frances McDormand.