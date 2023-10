Wyjście z rezerwatu. Anita Piotrowska o nowym filmie Martina Scorsesego

Ów głos należy głównie do Mollie. Bo przecież nie do chłopców z tworzonego właśnie FBI, którzy w końcu wkraczają do akcji na czele z agentem White’em (scenariusz zmarginalizował tę postać). Ani nawet nie do Ernesta, kiedy film zamienia się w morderczą psychomachię między Królem a zmanipulowanym przez niego siostrzeńcem. To spokojne, acz przenikające na wskroś spojrzenie bohaterki filtruje rzeczywistość: wyprzedza zdarzenia, kwestionuje to, co zdaje się prawdziwe, a zarazem nie dopuszcza całej prawdy, jest bowiem spojrzeniem osoby bezgranicznie kochającej. Wymusza również brawurowy epilog, w którym sam reżyser odsłania się jako ten, który kiedyś tak pięknie zamieniał przemoc w wysokooktanową rozrywkę. Ów wzrok wyznacza także dynamikę filmu – niespieszną, wpatrzoną w szczegół i zjawiska natury, jakby na przekór białej perspektywie, zdominowanej przez szybkość, konkurencyjność, zgiełk.

Jednakże Scorsese nie rozdziela radykalnie tych optyk – współistnieją na ekranie i płynnie mieszają się ze sobą niczym krew Osedżów z krwią przybyłych na ich tereny hochsztaplerów. Pod tym względem „Czas...” przypomina kontemplacyjne kino Terrence’a Malicka skojarzone z „Aż poleje się krew” Paula Thomasa Andersona.

Ale tak jak Mollie nie jest typem Pocahontas – fantazją białego o potulnej squaw, tak i Ernest nie jest typowym protagonistą z filmów o naftowej gorączce. Z początku to człowiek bez właściwości i charyzmy, tchórz i miękiszon z grymasem dużego dziecka (fatalna protetyka di Caprio robi swoje). A jednak przykuwa uwagę, każe wręcz rozkoszować się swoim bezkształtem, kiedy coraz bardziej pogrąża się w moralnej brei i nie potrafi już ochronić najbliższych. De Niro zaś gra po prostu De Niro, jakiego kochamy najbardziej, z wilczymi kłami i pazurami. Ich wspólna scena więzienna, wypełniona perwersyjną psychotechniką typu bombardowanie dobrocią, pochodzi wprost z imaginarium Scorsesego, podszytego manicheizmem i katolicką symboliką. Dwa bynajmniej niewykluczające się pytania: do czego zdolny jest człowiek w imię chciwości i do czego zdolny jest człowiek, który kocha, budują gęstniejącą atmosferę niepewności i strachu.

W dziele tak pełnokrwistym i jednocześnie niedopowiedzianym łatwo mogło się zagubić to, co najważniejsze. Lecz choć w skali mikro dostajemy film o tym, jak miłość próbowała przebić się przez mroki ludzkiej natury, a w skali makro – jak hartował się wielki kapitał i w ogóle wiek XX, sprawa Osedżów wyrasta ponad uogólnienia, metafory, gatunkowe klisze. Minimalistyczne, świdrujące brzmienia Robbiego Robertsona, również wywodzącego się z Pierwszych Narodów, sugerują, że w gruncie rzeczy oglądamy kostiumowy film współczesny, patrzący – i na przeszłość, i na kino – z nową wrażliwością i wiedzą. ©

Martin Scorsese uchodzi za jednego z najważniejszych reżyserów swoich czasów. Ma też ogromne zasługi na gruncie konserwacji i archiwizacji starych filmów z całego świata. Tworzy od ponad półwiecza, a wiele jego tytułów („Taksówkarz”, „Wściekły byk”, „Gangi Nowego Jorku” czy „Wilk z Wall Street”) w przebraniu różnych gatunków celnie diagnozowało amerykański stan umysłu.