Wybory i ekologia: co programy partii mówią o klimacie i ochronie środowiska

Konfederacja | w kwestii energetyki Konfederacja przede wszystkim idzie na wojnę z Unią Europejską. Postuluje odrzucenie Zielonego Ładu i systemu opłat za emisje ETS. Nie tłumaczy, jak mielibyśmy to zrobić, nie wychodząc jednocześnie z UE, nie znajdziemy też w programie informacji o tym, że pieniądze z ETS Polska wpłaca… do własnego budżetu, a nie do Brukseli. Konfederacja opowiada się za suwerennością energetyczną, którą mają zagwarantować nam przede wszystkim: węgiel, atom i geotermia. Jako jedyna partia wspomina o technologii CCS – pochłaniania CO2 i składowania go pod ziemią. Szkoda tylko, że ta propozycja, jak cała energetyczna wizja Konfederacji, jest pełna półprawd i niedomówień, bo CCS jest dopiero w powijakach i nigdy nie będzie panaceum na wszystkie problemy klimatyczne. W programie Konfederacji znajdziemy za to zdanie: „Eksperci deklarują, że najbliższa dekada to dekada węgla”. Jacy eksperci? Gdzie ta deklaracja? Nie wiemy.

Koalicja Obywatelska | Liderzy opozycji zaprezentowali swój program jako listę „100 konkretów”. Wśród nich są:

powrót do korzystnych zasad rozliczania prądu z fotowoltaiki, zmienionych w zeszłym roku przez PiS

odblokowanie energetyki wiatrowej na lądzie

rozwój energetyki jądrowej

przygotowanie planu na obniżenie emisji CO2 o 75 procent do 2030 roku.

Ostatni postulat brzmi tyleż ambitnie, co nierealnie. KO deklaruje też wsparcie rolników w budowie biogazowni czy farm fotowoltaicznych. W debacie energetycznej z PiS-em często ląduje na straconej pozycji: gdyby nie bierność rządu Donalda Tuska w tej kwestii, być może budowa pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce właśnie by się kończyła, a nie zaczynała.

Lasy, woda, bioróżnorodność

Bezpartyjni Samorządowcy | Podobnie jak wcześniej, większość propozycji BD jest powtórką z programu PiS. Ciekawostką może być jedynie propozycja elastycznych pozwoleń wodnoprawnych, które uzależniałyby możliwość zrzutu ścieków od poziomu wody w rzekach.

Trzecia Droga | Trzy partie opozycyjne (Lewica, KO i TD) mają wspólne pomysły na ochronę lasów w Polsce. Choć różnią się w szczegółach, sprowadzają się do trzech filarów:

kontrola społeczna nad Lasami Państwowymi i możliwość zaskarżenia ich planów do sądu

powiększenie parków narodowych i tworzenie nowych

wyłączenie części lasów z funkcji gospodarczej.

Trzecia Droga dokłada do tego propozycję ograniczenia eksportu nieprzetworzonego drewna poza granice Polski. „Drewno z polskich lasów powinno przede wszystkim służyć polskiemu biznesowi”.

Lewica | „Zwiększymy udział parków narodowych z 1% do 4% powierzchni Polski do 2030 r.” – w programie Lewicy znajdziemy to zdanie wraz z konkretną listą planowanych parków narodowych. Problem w tym, że żadna z partii opozycyjnych nie tłumaczy, jak zamierza je tworzyć i jak przekonać do nich samorządy (które mają w tej kwestii prawo weta).

Lewica postuluje też wyłączenie około 20 procent lasów z funkcji gospodarczej (to samo ma w programie KO) oraz sporo miejsca poświęca rzekom. Po katastrofie na Odrze wprowadzenie monitoringu jakości wód stało się postulatem obowiązkowym (mają go wszystkie partie poza Konfederacją), ale Lewica idzie dalej. Proponuje zwiększanie naturalnej retencji i 3 miliardy złotych w specjalnym funduszu na walkę z betonozą w miastach.