Jak chcą żyć konfederaci? Programy wyborcze to zaskakująco ciekawa lektura

PiS wciąż używa słowa „bezpieczeństwo”. Chce podnieść liczebność armii do 300 tys. żołnierzy, obiecuje dalsze zakupy sprzętu i amunicji. Ponadto zamierza poszerzyć edukację obronną młodzieży i podkreśla walkę z nielegalną imigracją. Żołnierzom obiecuje dodatki za długotrwałą służbę. Ewenementem w porównaniu do innych programów jest rozbudowany rozdział dotyczący aktywnej polityki kulturalnej. Partia władzy obiecuje utworzenie Narodowej Agencji Rewitalizacji Dziedzictwa, która będzie finansować renowację i konserwację zabytków. Rządzący chcą aktywniej odzyskiwać dobra kultury zagrabione podczas II wojny światowej, rozwijać muzealnictwo, modernizować archiwa, a także dofinansować polską kinematografię.

Jest to program najbardziej konserwatywny z wszystkich. PiS przedstawia siebie jako ugrupowanie chroniące bezpieczeństwo obywateli, starające się reformować kraj i poszerzać przestrzeń obywatelskiej partycypacji. W ten sposób usiłuje przyciągnąć do siebie byłych wyborców Pawła Kukiza, który stracił swój antysystemowy ruch społeczny i dziś startuje z list PiS.

Socjalna twarz KO

Tego samego dnia co PiS, Koalicja Obywatelska zaprezentowała „100 konkretów”. W oficjalnym dokumencie pogrupowane są one w rozdziały, z których część skierowana jest do wybranych grup społecznych. Mamy więc rodziny (darmowe in vitro, babciowe i realizację polityki antyprzemocowej), młodych (dopłaty do najmu, kredyt zero procent na zakup pierwszego mieszkania), seniorów (druga w roku waloryzacja emerytur i rent przy wysokiej inflacji), kobiety (aborcja dostępna do 12. tygodnia ciąży, bezpłatne badania prenatalne, darmowe znieczulenie przy porodzie). Dużo jest tu postulatów skierowanych do przedsiębiorców, takich jak tzw. kasowy PIT, zniesienie zakazu handlu w niedzielę i zwolnienie biznesu z płacenia składek ubezpieczeniowych przez jeden miesiąc w roku. Uczniom i rodzicom KO obiecuje likwidację prac domowych w podstawówkach oraz przejście na system jednozmianowy.

KO, choć dominuje w niej niegdyś wolnorynkowa PO, obiecuje rozwijać politykę socjalną. Chce, by osoby z niepełnosprawnościami mogły pracować nie tracąc renty. Proponuje, by renta socjalna wynosiła tyle, ile minimalne wynagrodzenie. Jednocześnie trudno nie odnieść wrażenia, że jest to reakcja na wcześniej opublikowane programy. KO próbuje zwłaszcza przelicytować Lewicę. Gdy partia Włodzimierza Czarzastego proponuje co najmniej 20-procentowe podwyżki dla nauczycieli, KO daje 30 proc. Gdy Lewica mówi ogólnie, że chciałaby polityków PiS odpowiedzialnych za łamanie praworządności postawić przed Trybunałem Stanu (który w III RP nikomu prócz dwóch prowodyrów afery alkoholowej krzywdy nie zrobił), KO mówi, kogo osądzi konkretnie (m.in. Andrzeja Dudę, Mateusza Morawieckiego i Jacka Sasina).

Koalicja dowodzona przez Donalda Tuska prezentuje w swoim programie mieszankę rozwiązań prorynkowych oraz pomysłów na rozbudowę sektora publicznego, a w sferze światopoglądowej poglądy ma zdecydowanie progresywne. Nazwanie jej, w politologicznym żargonie, ugrupowaniem socliberalnym nie byłoby dalekie od prawdy.

Życie poza „wielką piątką”

Prawo do rejestracji list w całym kraju uzyskali też – posądzani przez Tuska o układy z PiS – Bezpartyjni Samorządowcy oraz komitet Polska Jest Jedna. BS mają bardzo szczegółowy program, odpowiadający na różnorodne problemy: od edukacji, przez ekologię, po kwestie ustrojowe. Podkreślają wartość decentralizacji. Chcą dać większe kompetencje samorządom w dziedzinie energetyki (możliwość budowania własnych elektrowni), opieki zdrowotnej, a nawet dyplomacji (samorządy miałyby wspierać rząd centralny przy gospodarczej, kulturalnej i naukowej promocji Polski). Bezpartyjni chcą też, by samorządy miały większe udziały we wpływach z podatków, w tym z VAT-u.