W Strasburgu i w Helsinkach: Europa zaostrza prawo azylowe

Fiński rząd uważa, że konwencja o uchodźcach z 1951 r. tego nie zakazuje: że jej artykuł 33. pozwala zawracać na granicy osoby podające się za uchodźców, jeśli są odsyłane do kraju, w którym nie grożą im represje (a takim krajem jest dla nich Rosja, skoro przybyli tu z własnej woli i korzystali z pomocy jej służb). Z kolei artykuł 34. mówi, że można odesłać z granicy uchodźców, co do których są podstawy, by uznać ich za zagrożenie dla państwa – co można odnieść do ludzi, którzy godzą się, aby być narzędziem wojny hybrydowej Rosji.

Część fińskich prawników jest tu odmiennego zdania.

RADYKALNA decyzja Helsinek wpisuje się w trwającą dziś w całej Europie dyskusję, która sprowadza się do pytania: jak daleko mogą posunąć się państwa demokratyczne, by chronić się przed masową i niekontrolowaną imigracją oraz jej niepożądanymi skutkami, a także przed użyciem jej jako oręża hybrydowego?

Przy czym to drugie dotyczy nie tylko „wschodniej flanki”: także Turcja, Maroko, Algieria i Libia wykorzystywały w ostatnich latach migrację jako narzędzie do wywierania presji np. na Hiszpanię czy Włochy. Ostatni przykład: w marcu Algieria przestała przyjmować swoich obywateli, którzy mieli być deportowani ze Szwajcarii po tym, jak ich wnioski azylowe odrzucono. W opinii mediów to „kara” za polityczno-medialną dyskusję w Szwajcarii o przestępczości wśród imigrantów, gdzie to Algierczycy odgrywają istotną rolę.

KALENDARZ polityczny, tj. kończąca się kadencja Parlamentu Europejskiego, sprawił, że także w tych dniach europosłowie głosowali nad reformą unijnego prawa azylowego. Dyskusja nad jego zmianą, czyli zaostrzeniem, trwała od 2016 r. i zaowocowała dziś kompromisem, który mało kogo zadowala.