Od Lampedusy do Usnarza: 10 lat z migrantami

Był 3 października 2013 roku. Pierwsza tak tragiczna katastrofa u wybrzeży Lampedusy. Już tydzień później doszło do kolejnej. Od dekady przy różnych europejskich brzegach nie ma właściwie tygodnia, by nie tonęła jakaś łódź.

Kto zapłakał?

Cofnijmy się o kilka lat: jest początek lat 90. W swoich „Lapidariach” reporter Ryszard Kapuściński co rusz wspomina o różnicy w potencjale ludnościowym Europy i Afryki. Używa określenia: „bomba demograficzna”. O tym, że mowa o zjawisku nieuchronnym, które może definiować świat w kolejnych dekadach, piszą badacze. Analitycy ONZ publikują kolejne prognozy – każde kolejne są niedoszacowane.

Obraz

Ale gdyby ktoś w tamtym czasie powiedział Włochom na Lampedusie, że kryzys migracyjny jest dopiero przed nami, prawdopodobnie by go wyśmiano. Rząd w Rzymie miał już od lat podpisaną umowę z dyktatorem Libii Muammarem Kaddafim o odsyłaniu migrantów – pierwszą z serii podobnych, które do dziś podpisują kraje południa Europy. A nawet – nazywając je umowami w zakresie bezpieczeństwa – sama Unia Europejska.