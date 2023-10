Polityka migracyjna UE: Przyjmuj albo płać

Dotychczas rzeczywista „relokacja” z unijnego Południa dokonuje się samoistnie. Włochy – wbrew oficjalnie obowiązującym regułom – nie rejestrują wielu migrantów, którzy przeprawiają się tam przez Morze Śródziemne. A ci jadą dalej, głównie do Niemiec, Francji i Beneluksu. W rezultacie Północ od lat żądała od Południa wzięcia odpowiedzialności za wspólną politykę migracyjną. Południe chciało zaś solidarności wobec państw z unijną granicą zewnętrzną – zwłaszcza morską, intensywnie wykorzystywaną przez przemytników ludzi.

Dlatego tłem „paktu migracyjno-azylowego” stała się transakcja „solidarność za odpowiedzialność”, której towarzyszy – jak alarmują organizacje praw człowieka – obniżenie standardów humanitarnych. Reforma wzmacnia obowiązek rejestracji migrantów na granicy (również po przejęciu ich na morzu), wprowadza szybkie procedury dzielenia ich na tych z dużymi szansami na azyl, niewnioskujących o azyl oraz – to zwykle większość – na zamierzających o niego prosić, ale bez większych szans na status uchodźcy. Ta ostatnia grupa miałaby trafiać do restrykcyjnej „procedury granicznej”, której celem byłoby szybkie rozpatrzenie wniosków oraz ewentualna deportacja. Przybyłoby ludzi w ośrodkach zamkniętych – migranci mieliby być przetrzymywani do rozstrzygnięcia wniosków.