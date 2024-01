Pradawna małpa: trzy metry wzrostu, trzysta kilogramów mięśni i kości. Czy ludzkość stoi na ramionach olbrzymów?

Dwunożność mogła pojawić się u afrykańskich i europejskich człekokształtnych niezależnie, w wyniku działania podobnych nacisków selekcyjnych – i nawet jeśli pierwsze w dziejach planety chodziły małpy europejskie, to i tak mogły one wymrzeć bezpotomnie. Dwunożność nie jest przecież gwarancją nieśmiertelności. My i tak możemy ją (tzn. dwunożność – choć co do nieśmiertelności także trwają spory) zawdzięczać tym naszym afrykańskim przodkom, którzy w miocenie nie zwiedzali – ani na dwóch, ani na czterech kończynach – innych kontynentów.

Gdy morze wyparowało

W Azji sytuacja wyglądała inaczej niż w Europie. Tamtejsze lasy deszczowe nie zniknęły u schyłku miocenu, dlatego azjatyckie małpy bezogoniaste przetrwały, i to w dwóch oddzielnych liniach. Do dzisiaj jedną z tych linii reprezentują żyjące w Azji Południowo-Wschodniej gibony i siamangi, które nie mają sobie równych w skakaniu między koronami drzew, drugą zaś – większe i mniej zwinne, zamieszkujące jedynie Borneo i Sumatrę orangutany. Te ostatnie formalnie zalicza się do małp człowiekowatych – podobnie jak występujące w Afryce goryle, szympansy zwyczajne i bonobo (a także ludzi). Linie gibonowatych i człowiekowatych rozdzieliły się ok. 18-19 mln lat temu, a więc mniej więcej w tym samym czasie, gdy otwarła się lądowa droga z Afryki do Eurazji. Parę milionów lat później zaczęły się rozchodzić drogi człowiekowatych.

Po miocenie nadszedł pliocen, a po nim nastał plejstocen (zapoczątkowany ok. 2,58 mln lat temu). W tym czasie także dochodziło do dramatycznych zjawisk. Jeszcze w miocenie, niemal 6 mln lat temu, Morze Śródziemne zostało odcięte od Atlantyku i wyparowało – tereny te stopniowo zmieniły się w solną pustynię. Geolodzy nadali temu zdarzeniu nazwę kryzysu messyńskiego. Nawet jeśli jakieś małpy (np. oreopiteki, zamieszkujące ok. 7-8 mln lat temu wyspę ciągnącą się od Sardynii po Toskanię) zapuściły się na te osuszone tereny, to ślady po nich zostały bezpowrotnie utracone, gdy 5,33 mln lat temu Cieśnina Gibraltarska znów się otwarła – i bezmiar wód w ciągu zaledwie kilku lat ponownie wypełnił Morze Śródziemne. To zdarzenie, znane jako powódź zanklu, zakończyło kryzys messyński, być może wywołując globalne zmiany klimatyczne, a także przekreśliło marzenia jakiejkolwiek małpy o bezpośredniej podróży z Europy do Afryki lub w drugą stronę.

Nie wiemy zbyt wiele o przodkach azjatyckich człekokształtnych – gibonów ani orangutanów – z miocenu i pliocenu. Ale niedawno lepiej poznaliśmy plejstoceńską historię innego przedstawiciela tej azjatyckiej części naszej rodziny, i to będącego najbardziej majestatyczną małpą, jaka kiedykolwiek chodziła po świecie: gigantopiteka.

Smoczy ząb

Gigantopiteka zawdzięczamy Ralphowi von Koenigswaldowi. Ten niemiecko-holenderski badacz wyruszył w latach 30. XX w. do Azji, by polować na małpoluda – dość tajemniczą istotę, opisaną pod koniec XIX w. przez pioniera paleoantropologii i swojego rodaka Eugène’a Dubois na podstawie trzech znalezionych na Jawie, nad rzeką Solo, fragmentów szkieletu. Dziś tamtego „małpoluda” uznajemy za jednego z pierwszych przedstawicieli naszego rodzaju i nazywamy Homo erectus. Wiemy też, że jego przodkowie najpóźniej ok. 1,8 mln lat temu opuścili Afrykę i dotarli do Eurazji. Z tego okresu pochodzą ich szczątki znalezione na Kaukazie.

Koenigswald swojego małpoluda znalazł już w latach 1933-1934, zresztą podobnie jak Dubois nad rzeką Solo na Jawie. Razem ze współpracownikami opisał aż 12 czaszek pochodzących z jednego miejsca, obecnie datowanych na zaledwie 117-108 tys. lat. Na ogół uznaje się je za ostatnich przedstawicieli Homo erectus.

Kolejny rok Holender spędził w Chinach. Zaczął wówczas odwiedzać lokalne apteki i wypytywać o sprzedawane w nich skamieniałe „smocze zęby”, które lokalni uzdrowiciele polecali ścierać na proszek i pić z wodą. Koenigswaldowi nic poważnego nie doskwierało – bolało go wyłącznie to, że cenne skamieniałości trafiały do żołądków, a nie muzeów. „Smocze zęby” w rzeczywistości należały do różnych kopalnych ssaków – w tym małp. Gdy nauczył się w końcu na tyle chińskiego, by móc otrzymać receptę i dogadać się w aptekach, Koenigswald z czasem wszedł w posiadanie czterech olbrzymich zębów kopalnej małpy (każdy z nich musiał należeć do innego osobnika). Nie przypominały niczego, co znał wcześniej, więc nadał im nową nazwę gatunkową: Gigantopithecus blacki.

Nie były to jedyne wyróżniające się rozmiarem azjatyckie skamieniałości przerośniętej małpy – wcześniej powołano do istnienia takie gatunki jak Meganthroupus palaeojavanicus, a nawet Gigantopithecus giganteus – jednak nowy gatunek zidentyfikowany przez Koenigswalda musiał górować nad nimi wszystkimi. Z tego powodu znaleziony na północy półwyspu indyjskiego G. giganteus zaczął częściej funkcjonować jako Indopithecus giganteus. Król dżungli mógł być tylko jeden.

Nasz pradziad olbrzym

Dzisiaj gigantopiteka (G. blacki) znamy z ok. 2 tys. zębów i czterech fragmentów żuchwy – tyle przyniosły polowania paleoantropologów prowadzone zarówno w chińskich aptekach, jak i jaskiniach, w których gigantopiteki najwyraźniej lubiły przebywać. Nie mamy nawet najmniejszego kawałeczka innych kości, ale jeśli gigantopitek nie był wyjątkowo nieproporcjonalną małpą, to można zakładać, że osiągał ok. 3 metry wzrostu i wagę 200-300 kg.

Co ciekawe, to wcale nie Koenigswald jako pierwszy poinformował świat naukowy o odkryciu tego giganta. Zanim zdążył to zrobić, rozpętała się druga wojna światowa, Japonia dokonała inwazji na Jawę, na którą Koenigswald wrócił – i jako obywatel Holandii trafił do obozu dla jeńców (udało mu się uchronić swoją kolekcję okazów, choć jedna czaszka została posłana cesarzowi). Całą historię odkrycia gigantopiteka opowiedział wówczas współpracownik Koenigswalda – Franz Weidenreich – w wykładzie dla Amerykańskiego Towarzystwa Etnologicznego w Nowym Jorku. Potem postarał się o formalną zgodę od rządu Indii Holenderskich i treść swojego referatu opublikował w 1944 r. w „Science”. Weidenreich twierdził w tekście, że Koenigswald się pomylił – błędnie uznał gigantopiteka za małpę. Jego zdaniem należał on do rodzaju ludzkiego – należałoby mu więc zmienić nazwę na Gigantanthropus. Przy czym istota ta nie miała być żadnym odszczepieńcem – tylko naszym bezpośrednim przodkiem. Weidenreich przekonywał więc, że pochodzimy od olbrzymów! Jego argumentację, opartą na rzekomo największym podobieństwie tych czterech zębów do zębów współczesnych ludzi, Koenigswald obalił po wojnie. Gigantopitek ostatecznie obronił się jako małpa.

Warto chodzić po drzewach

W zakrojonych na szeroką skalę badaniach, których wyniki przedstawiono właśnie w „Nature”, Yingqi Zhang i współpracownicy przeanalizowali skamieniałości gigantopiteka oraz osady z 22 jaskiń, w których je znaleziono. Badacze szukali odpowiedzi na pytanie o to, co doprowadziło do wyginięcia tej nieoczywistej małpy. Posłużyli się całą baterią metod: sześcioma różnymi technikami datowania, analizą pyłków roślin, które znalazły się wśród osadów, czy śladów chemicznych zostawionych w zębach, niosących informacje o diecie zwierzęcia. Wyłania się z nich opowieść o małpie prosperującej ok. 2,3 mln lat temu w gęstym lesie deszczowym, z rzadka przecinanym łąkami i polanami. Ślady chemiczne uwiecznione w zębach wskazywały na bogatą dietę, której podstawą musiały być owoce.

Jednak ok. 700 tys. lat temu krajobraz zaczął się zmieniać: lasy stały się rzadsze, przybyło otwartych terenów, co oznaczało, że gigantopiteki musiały zmodyfikować swoją dietę. Zawierała ona wówczas więcej błonnika i była mniej odżywcza. Liczba skamieniałości z tego okresu spada, więc populacje gigantopiteków musiały się już wówczas solidnie skurczyć. Jednocześnie rozmiary tych skamieniałości rosną – a więc z jakiegoś powodu odpowiedzią gigantopiteków na utrudnione warunki żywieniowe były dalsze inwestycje we wzrost rozmiarów ciała. Te nietrafione inwestycje mogły przypieczętować ich los. Między 295 tys. i 215 tys. lat temu zapis kopalny gigantopiteków się urywa.