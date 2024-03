„Dopóki nie mamy narzędzia, żeby coś rozstrzygnąć, to lepiej nie wiedzieć”. To doskonałe zdanie

Kiedyś Tadeusz Różewicz, pytany o najwybitniejszych polskich poetów, wymienił kilku, bezspornych. Ale znalazł się wśród nich Michał Heller, który jest księdzem, matematykiem, kosmologiem i napisał w życiu tylko jeden wiersz. Ukazał się w miesięczniku „Znak” w 1974 r. i nosił tytuł „Modlitwa o unitarną teorię pola”. Nie będę go tu przytaczał, łatwo znaleźć. Ale gdyby komuś się nie chciało, to wystarczy, żeby przeczytał lead wywiadu z Michałem w tym numerze „Tygodnika”: „Chciałem kiedyś napisać hymn, w którym Boga by błogosławiły nie wody podniebne i ptaki niebieskie, tylko gromady galaktyk, promieniowanie i pierwotna plazma”. To mógłby być drugi wiersz jego autorstwa. W obu jest cały nasz bohater.

A może nie cały? Jest jeszcze Michał-mędrzec – cierpliwy, spokojny, nieskory do pochopnych konkluzji. Na koniec rozmowy z Łukaszem Kwiatkiem i Tomaszem Millerem powiada: „Dopóki nie mamy narzędzia, żeby coś rozstrzygnąć, to lepiej nie wiedzieć”. Doskonałe zdanie – zmusza do myślenia i to bardzo serio. Rzecz w tym właśnie, że zbyt łatwo i zbyt często sami rozstrzygamy, nie mając ku temu narzędzi.