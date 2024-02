Migrena: więcej niż ból głowy

Na blogu „Okiem neurologa” obala Pani mity dotyczące migreny. Jakie są najbardziej szkodliwe?

Jednym z nich jest wspomniane już przekonanie, że migrenę da się rozchodzić. Ono wzbudza u pacjenta poczucie winy, że powinien jakoś sam sobie z tym poradzić, że widocznie robi coś niewystarczająco – za mało się rusza, a może je za dużo czekolady. Chcemy zawsze znaleźć przyczynę i trudno zaakceptować, że ma się po prostu predyspozycje – ale tak bywa.

Czyli to jednak jest uroda, ale z tą urodą można coś zrobić?

Można. Bo kolejny szkodliwy mit brzmi: trzeba cierpieć, taki los. Z migreną nie trzeba się męczyć, nie jesteśmy wobec niej bezradni. Trzeba pójść do lekarza i dopasować takie leki, które będą ją mogły doraźnie przerywać, albo włączyć leczenie zapobiegawcze, zależnie od częstotliwości jej występowania. Należy też pamiętać o chorobach współistniejących z migreną – 20 proc. migreników ma depresję. Z pewnością jest to związane również z tym, jak długo trwa diagnoza i jak często pacjenci są traktowani lekceważąco.

To znaczy?

Wizyta w systemie NFZ-owskim średnio trwa 15 minut, niezależnie od tego, czy jest pierwsza, czy druga. To czas i na wywiad, i na badanie. Jeśli w jednym i drugim nie pojawią się sygnały świadczące o tym, że dzieje się coś poważnego, zagrażającego zdrowiu lub życiu, to lekarz przepisuje jakiś lek przeciwbólowy, czasem dorzuci formułkę, że się od tego nie umiera. Na tym wizyta się kończy. Takie traktowanie wynika z braku czasu, braku wiedzy i chęci wgłębienia się w temat – do pewnego stopnia zrozumiałej, jeśli np. na SOR-ze trzeba się zająć bardziej naglącymi przypadkami. Z kolei w poradni często bywa, że pacjent lub pacjentka za każdym razem trafia do innego lekarza, czyli nie ma ciągłej obserwacji, tylko leczenie z doskoku.

Chciałabym wymienić jeszcze jedno szkodliwe przekonanie. Że migrenę można wyleczyć dbając o skądinąd ważne rzeczy: dobrą dietę, ośmiogodzinny sen, chodzenie do psychoterapeuty i fizjoterapeuty. Oczywiście to wszystko ma znaczenie, ale przez to, że migrena jest tak mało rozpoznana, bywa traktowana ezoterycznie. Pacjenci mogą przeczytać lub usłyszeć, że migrena to np. ukryte wewnętrzne konflikty z ojcem, które w ten sposób się manifestują. Może być tak, że np. traumatyczne wydarzenie z dzieciństwa przełoży się na tendencje do migreny przewlekłej, ale to nie znaczy, że wszystko wyleczymy psychoterapią, bo fizjologiczny mechanizm w mózgu już powstał i trzeba na niego zadziałać lekiem.

No właśnie – na czym ten mechanizm właściwie polega?

Migrena to rozkurcz naczynia oponowego. Impulsy idą z pnia mózgu na zewnątrz, powodując rozszerzenie naczyń oponowych. Pojawia się stan zapalny – naczynia się rozszerzają, co wywołuje ból, bo w okolicy znajdują się receptory bólowe. I to ból pulsujący, bo krew napływa do tego miejsca i jeszcze bardziej je rozciąga. Dlatego każdy ruch boli. Aby przerwać napad migreny – czyli nie tylko uśmierzyć ból, który może wrócić ze zdwojoną siłą, gdy skończy się działanie środków przeciwbólowych, ale całkowicie wyeliminować objawy – stworzono specjalne leki. Nazywają się tryptany. Zmniejszają stan zapalny okołonaczyniowy i powodują obkurczenie naczyń krwionośnych. Tylko że one nie działają punktowo. Zatem jeżeli ktoś ma problem naczyniowy – przebyte zawały, udary, miażdżycę czy nieuregulowane nadciśnienie – to nie powinien tych leków zażywać. Zwykle te schorzenia nie dotyczą młodych kobiet, choć trzeba je mieć na uwadze i pewnie dlatego lekarze się trochę tych leków boją.

Powiedziała Pani wcześniej, że pacjenci nie są poprawnie leczeni, nawet jeśli po kilku latach dostaną odpowiednią diagnozę.

Najczęściej przepisywanym lekiem przeciwbólowym – i to wyszło w naszym badaniu – jest lek z kodeiną. Kodeina uzależnia, dlatego nie jest rekomendowana w leczeniu migreny. Można ją wziąć doraźnie, ale często pacjent dostaje jedną receptę, która potem jest powielana. Niektóre leki z kodeiną nie wymagają recepty, więc pacjent nie ma ograniczeń w dostępie. Zanim się zorientuje, jest uzależniony. A na dłuższą metę kodeina powoduje przewlekłe bóle głowy.

Lek, który ma uśmierzyć ból głowy, powoduje jej przewlekły ból?

Tak, w długofalowym stosowaniu. Niestety tak jest z większością leków doraźnych, czyli stosowanych w napadach migreny. Udowodniono, że te, które zawierają kodeinę, powodują taki efekt najszybciej.

Najlepiej ich w ogóle nie stosować?

Tak. Dlatego próbujemy edukować, m.in. po to zrobiliśmy badanie „Migrena w Polsce”, które potwierdziło to, co wiemy z praktyki lekarskiej, mówię też o tym na każdym wystąpieniu na konferencji naukowej. Mogę zrozumieć, że taki lek przepisze lekarz pierwszego kontaktu, ale moje zdziwienie budzi fakt, że nadal przepisują go neurolodzy. Tryptany, czyli te doraźne leki stricte przeciwmigrenowe, o których opowiadałam, są dostępne na rynku od 30 lat. Nawet jeśli ktoś obawia się na zapas, że lek ten powoduje skurczenie naczyń krwionośnych, to mamy do dyspozycji nowe, jeszcze bezpieczniejsze leki.

Jakie?

Gepanty to najnowsza generacja leków doraźnych, które nie mają efektu naczynioskurczowego. Działają na jeden receptor, na jedno białko zapalne zwane CGRP, które możemy nazwać głównym neuroprzekaźnikiem migreny. U osób z migreną jego poziom rośnie wraz z napadem migreny, a jeżeli ktoś cierpi na przewlekłą jej odmianę, to w ciągu całego miesiąca poziom tego białka jest podwyższony. Jeśli poda się je komuś, kto jest podatny na migreny, to pojawi się u niego napad. Gepanty w pewnym sensie wyłączają to białko i kończą napad choroby jak skalpel.

Na podobnej zasadzie działają przeciwciała monoklonalne, czyli najnowszej generacji leki profilaktyczne stosowane w leczeniu migreny. Monoklonalność oznacza, że jedno przeciwciało działa przeciwko jednemu czynnikowi – czyli precyzyjnie. Wstrzykuje się je podskórnie, co blokuje białko CGRP albo jego receptor. Ponieważ białko nie może się związać z receptorem, cały szlak migrenowy nie może się dopełnić, to migrena nie powstaje albo zaczyna powstawać, ale kończy się sama. Oczywiście to nie tak, że nagle całkiem nie ma migreny, ale jednak u większości osób zdecydowanie zmniejsza się liczba jej napadów.

Leczenie jest kosztowne? Widziałam zrzutkę, na której proszono o 30 tys. zł na roczną terapię. Pieniądze zbierała wyczerpana dziewczyna, która żyje z migreną od 8 lat, a napady zabierają jej 15 dni życia w miesiącu.

Nie znam tej dziewczyny ani jej historii, ale byłabym ostrożna ze zrzutkami. Wiele osób, które uruchamia zrzutkę, niekoniecznie ma wskazania do danej terapii. Poza tym niektóre terapie można otrzymać w ramach ubezpieczenia. W 2022 roku NFZ uruchomił program leczenia tej choroby i do niego kwalifikują się osoby z przewlekłą postacią migreny. Zwykle leczymy ją dwiema grupami leków: przeciwdepresyjnymi i przeciwpadaczkowymi. To są leki tańsze, ale niekoniecznie gorsze. Nie każdemu pacjentowi od razu chcemy podać przeciwciała.

Dlaczego?

Bo wciąż nie wiemy do końca, jakie są długofalowe skutki ich stosowania – czyli co będzie za 10, 20 lat leczenia. Na razie próbujemy je odstawić po około półtora roku i zobaczyć, co w migrenie słychać, czy nadal jest taka, jaka była. Mamy pewne schematy leczenia i trzeba się nimi precyzyjnie posługiwać. Na terapię przeciwciałami monoklonalnymi trafiają zwykle te osoby, u których inna terapia nie zadziałała. Niektórzy nigdy nie mieli żadnej terapii i od razu chcą przeciwciał, bo słyszeli, że są najlepsze. To nie zawsze tak działa.

Ale ich koszt jest rzeczywiście tak wysoki? 30 tys. zł rocznie?

Są różne sposoby finansowania – np. program stworzony przez firmę, która produkuje przeciwciała. Jeśli by się chciało kupić je komercyjnie, to trzeba wydać co najmniej 1400 zł na miesiąc. W przypadku niektórych droższych preparatów koszt roczny może rzeczywiście wynosić 30 tys.