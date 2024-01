Krótkowzroczność stała się epidemią

Mimo że w mieście, w którym mieszka, swoje gabinety prowadzi pięciu okulistów, znalezienie lekarza dla tak małego dziecka okazało się dużym wyzwaniem. Żaden z lokalnych specjalistów nie chciał zająć się problemem chłopca. Zdiagnozowano tylko wadę: 10 dioptrii w prawym oku i 11 dioptrii w lewym.

Dziecko traciło stopniowo wzrok, a kolejne wizyty tylko pogłębiały frustrację, zwłaszcza że każda kosztowała 250-280 zł. Mama Miłosza zaczęła więc szukać pomocy na grupach facebookowych i tam właśnie otrzymała namiary na lekarzy w Warszawie, którzy mogli pomóc chłopcu.

– Czytałam i czytałam. Przejrzałam chyba cały internet na ten temat – mówi pani Dominika. – Trafiliśmy w końcu na lekarkę, która specjalizuje się w krótkowzroczności. W międzyczasie pojechaliśmy jeszcze do innej okulistki, która przepisała krople z atropiny i okulary MiYOSMART. Wizyta była prywatna, pani doktor nie miała kontraktu z NFZ, więc krople były bez refundacji. Miesięczny koszt wynosił 700 zł. Proszę policzyć: okulary za 1300 zł, które są co kilka miesięcy do wymiany, plus koszty wizyt, dojazdów i kropli. To były dla nas astronomiczne kwoty. Musieliśmy znaleźć inną lekarkę – przyznaje mama Miłosza.

Od pół roku Miłosz nosi nowoczesne okulary (refundacja 50 zł za każde szkło) oraz przyjmuje przepisaną z refundacją atropinę na noc, w stężeniu 0,05 proc. (18 zł miesięcznie). Na razie wada nie pogłębiła się, choć – jak przyznaje pani Dominika – zdaniem lekarzy jest jeszcze zbyt wcześnie, żeby potwierdzić bez wątpliwości skuteczność terapii.

Wyrzućmy elektro-smoczki

W ciągu ostatnich dekad problem krótkowzroczności zaczął mocno przybierać na sile, zwłaszcza u dzieci. Przyczyn jest kilka, ale najważniejsza to rozwój cywilizacyjny i powszechne używanie urządzeń ekranowych, przede wszystkim smartfonów i tabletów, emitujących szkodliwe niebieskie światło.

W niektórych krajach Dalekiego Wschodu krótkowzroczność dotyczy już nawet 80 proc. dzieci, co w przyszłości może ograniczać ich wybory zawodowe oraz prowadzić do depresji. W krajach europejskich jest lepiej, ale gonimy Azję. Opublikowane niedawno, a przeprowadzone w Polsce badania dotyczące odsetka osób krótkowzrocznych w populacji ogólnej mówią o 30 proc. ośmiolatków. Wystarczy porównać wspomniane wyniki badań ze statystykami sprzed 20 lat, żeby zauważyć, że w ciągu tego czasu doszło do podwojenia odsetka dzieci cierpiących na krótkowzroczność. Trend jest jednoznaczny i zmusza do pytania: jak wielki odsetek z tych osób na starość będzie niedowidzieć i jak sobie poradzi z tym system opieki zdrowotnej?