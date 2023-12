Co nas śmieszy w „1670”?

Jerzy Surdykowski w publikowanym niedawno w „Rzeczpospolitej” eseju „Sarmacki diabeł już wystarczająco objadł się polską duszą” dostrzegł w pisowskiej prawicy nowe wcielenie polskiego XVII wieku, uwznioślonego i zmitologizowanego przez romantyzm polskiego baroku, kultury, która pozostawała „zamknięta i nieufna, zaściankowa, przesiąknięta samochwalstwem, niechęcią do filozofii i głębszej wiedzy”. Wypisz wymaluj jak Adamczycha.

Wreszcie ideologiczny projekt obozu Kaczyńskiego zakładał, że polska historia – od Piastów do powstania warszawskiego – jest tym, co powinno jednoczyć Polaków w dumie, a nie czymś, z czego powinni się wyśmiewać. „1670” w znakomity sposób przedrzeźnia to kierowane przez władzę pod adresem kultury przez ostatnie osiem lat żądanie. Imiona głównego bohatera nawiązują w dodatku – grzecznie i dyskretnie – do cenzopapy, często radykalnie szydzącego z Jana Pawła II internetowego humoru, powstałego jako reakcja młodych ludzi na wszechobecny nie tylko w Kościele, ale też w szkole czy telewizji kult polskiego papieża. Gdyby serial miał premierę rok temu albo wiosną, wywołałby pewnie o wiele mniej kontrowersji. A przynajmniej ułożyłyby się one wzdłuż bardziej przewidywalnych linii.

Zamieszanie wokół recepcji „1670” wśród liberalnych i lewicowych odbiorców może też wynikać z tego, że po 15 października nie bardzo wiemy, co w nowej, pomału krystalizującej się Polsce, jest tak naprawdę śmieszne. Bo najlepsza komedia zawsze powinna mieć w sobie subwersywny potencjał, a ten może posiadać wyłącznie komedia kierująca ostrze swojego humoru ku górze, nie ku dołowi. Śmiejąca się z silniejszych, nie słabszych. Z wygranych, nie z pokonanych.

Być może wśród wielu zmian, jakie przyniosły ostatnie wybory, jest też to, że konserwatyzm, religijny tradycjonalizm, prawicowe teorie spiskowe, nacjonalizm, narodowa pedagogika historyczna i sprzedawane przez nią fantazje przestają być dobrym celem satyry, zaczynają brzmieć jak żarty Jana Pietrzaka z komuny wygłaszane w trzeciej dekadzie XXI wieku.

Taka mentalność

Przed zarzutem niewczesności broni „1670” to, że serial bynajmniej nie bierze na cel tylko przegranej prawicy jako nowego wcielenia zacofanego barokowego zaścianka. Odniesienia do współczesności pracują w „1670” w o wiele bardziej wyrafinowany sposób.

O ile szwagier Jana Pawła, Bogdan – ubogi, pozbawiony ziemi szlachcic, którego cały majątek stanowią husarskie skrzydła (przywdziewa je na plecy za każdym razem, gdy trzeba przegrać jakąś bitwę dla Rzeczypospolitej) – przypomina radykalnie prawicowych uczestników marszy niepodległości niosących transparenty typu „potomkowie husarii”, to współczesna polityczna „przynależność” samego Adamczewskiego jest już o wiele bardziej skomplikowana.

Jego język splata figury z sarmackiego mitu i współczesny dyskurs neoliberalny. „Człowiek dochodzi do czegoś ciężką pracą swoich chłopów, to zabrać mu chcą! Taka mentalność” – narzeka, gdy słyszy o propozycji podniesienia podatków. Swoim poddanym zachwala zalety teorii skapywania i przekonuje, że „każdy jest kowalem swojego losu”. Słuchając go, widzimy nie tyle wykrzywionego w zwierciadle historycznej komedii stereotypowego wyborcę PiS z małego ośrodka, ile raczej przedsiębiorcę, który w ostatnich wyborach głosował na Konfederację albo obiecującego „walkę z rozdawnictwem” kandydata Polski 2050. A choć pewnie nie dziś, to w czasach Komorowskiego mógłby się też jakoś odnaleźć w ofercie Platformy.

Gdy jako właściciel Adamczychy Jan Paweł zastanawia się, czy zezwolić na marsz równości – tradycyjną uroczystość innowierców z wioski – nie chcąc podpaść ani religijnej żonie, ani wspierającej wierzących inaczej córce, widzimy stojącego przed podobnymi dylematami wobec marszu społeczności LGBT prezydenta miasta z konserwatywnego skrzydła tej partii.

„1670” jest robione przez pokolenie trzydziestolatków i w dużej mierze dla tego pokolenia. W postaci Adamczewskiego śmieje się ono nie tyle z pisowskiego pokolenia dziadków, ile z „libków” z pokolenia ich rodziców. Z drobnego przedsiębiorcy, który na umowę o pracę na czas nieokreślony dla pracowników reaguje podobnie jak szlachcic na propozycje chłopów, by płacić im za pracę na folwarku. Wielu widzów z docelowej grupy, śmiejąc się, odczuwa ulgę, że udało się im uciec od pracy w takich warunkach do korpo w dużym mieście, sektora publicznego czy pozarządówki.