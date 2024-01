Zupełnie nowa bajka. Dlaczego warto obejrzeć „Akademię pana Kleksa”

Niezwykle ważną częścią młodzieżowej estetyki są także historie o szkołach magii. Moda na opowieści stawiające w centrum wydarzeń przypominającą Hogwart akademię, która wróciła w czasach zdalnej edukacji, pomagała uciec z przestrzeni Zooma w przytulne mury ekskluzywnej, czasem sentymentalnej, innym razem bardziej „gotyckiej” szkoły. Rosnąca w tym czasie moda na styl „dark akademia” stworzyła nie tylko specyficzny podgatunek literacki, ale wpłynęła także na styl ubierania czy trend we wnętrzarstwie, na który skądinąd produkcja Kawulskiego odpowiada równie dobrze jak popularne seriale typu „The Umbrella Academy” (2019) czy „Gambit królowej” (2020). Założę się, że scenografia Darii Dwornik i zdjęcia Bartka Cierlicy są już wnikliwie studiowane przez akademicką subkulturę.

Poniedziałek już od wtorku poszukuje kota w worku

Podczas świąt Bożego Narodzenia film zobaczyło ponad 437 tys. widzów. To – jak mówią nam twórcy „Akademii…” – rekord pokazów przedpremierowych: takiej widowni nie zgromadził dotąd żaden polski ani zagraniczny film. Żaden film nie zgromadził również w ostatnim czasie tak wiele negatywnych recenzji jeszcze przed oficjalną premierą. Pochodzą one głównie od widzów dorosłych, dla których lektura książek Brzechwy oraz jej pierwsze adaptacje – razem z genialną ścieżką dźwiękową Andrzeja Korzyńskiego – były ważnym doświadczeniem przypadającego na lata 80. dzieciństwa. Ciężko znosimy powrót do świata baśni, którym – jak nam się wydaje – nielegalnie zarządza dziś dwójka gangsterów z ekipy „Nikosia”. Jeszcze ciężej znosimy spotkanie z samym Ambrożym Kleksem, który na ekranie wydaje nam się słaby, śmieszny, niepotrzebny.

– Grany przez Tomasza Kota pan Kleks jest postacią, co do której nie mamy pewności, czy to, co robi, to efekt szaleństwa, czy przebłysk nieprawdopodobnego geniuszu. Chcieliśmy z Agnieszką Kruk pokazać Kleksa tak, by widz nie do końca potrafił odkodować, czy jego bierność jest objawem słabości albo załamania, czy może Kleks po prostu odpuszcza sobie działanie, by zrobić miejsce dla Ady? – opowiada Gureczny. Scenarzysta przyznaje też, że każda z męskich postaci filmu (Kleks, Mateusz, przywódca Wilkusów Vincent, Albert czy ojciec Ady) nosi w sobie jakąś tajemnicę, która będzie wymagała wyjaśnień w kolejnych odsłonach historii.