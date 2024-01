„Kos” potrafi rozśmieszyć bardziej niż „1670”

Nie każdy jest przeznaczony do wielkości” – tłumaczy biednym Polakom rosyjski rotmistrz. Robert Więckiewicz jako demoniczny wąsacz Iwan Dunin przypomina trochę Stalina, choć retoryka zdaje się bardziej aktualna, chwilami wręcz putinowska. Zły Moskal trafia zresztą w punkt, kiedy tę swoją imperialną myśl rozwija i drwi z podbitego narodu, iż stawia honor ponad ojczyznę, na własną zgubę. Wiemy, że wraz z przemilczanym tutaj Bogiem owa mityczna triada wejdzie na sztandary dopiero sto pięćdziesiąt lat później – i nie jest to jedyny anachronizm w filmie Pawła Maślony. Podobnie jak życzenie, by Dunin podzielił los russkiego korabla.

Adres URL dla Zdalne wideo

KOS – reż. Paweł Maślona. Prod. Polska 2023. Dystryb. TVP. W kinach od 26 stycznia.

Albowiem „Kos”, mimo że ubrany w kostiumy z 1794 r., traktuje historyczność widowiska raczej pretekstowo. Osadzony w przededniu insurekcji kościuszkowskiej, tworzy awanturnicze kino spod znaku kontusza i szpady – a zarazem sukmany i kosy – by opowiedzieć nam po prostu o Polsce. Również tej dzisiejszej, która właśnie odkrywa masę spadkową zapisaną jej w szlacheckich testamentach, stare blizny po nahajkach i praźródła nieusuwalnych rozłamów. W ten sposób modny dziś „zwrot ludowy” wreszcie trafia pod strzechy. A chociaż dostajemy film o systemowej przemocy i o naszej tragicznej predyspozycji do przegrywu, czasami potrafi rozśmieszyć bardziej niż serial „1670”.

Pretekstem wydaje się też tytułowy Kos, postać opowiedziana bardziej losami innych. W interpretacji Jacka Braciaka to trochę sienkiewiczowski Mały Rycerz, oczywiście w wersji oświeceniowej: niepozorny, opanowany, dyskretnie ironiczny, a w środku człek lwiej odwagi, bystrego pomyślunku i rozległych horyzontów. Scenariusz Michała A. Zielińskiego celowo przesuwa Kościuszkę na drugi plan i przez dużą część akcji każe mu udawać kogoś innego. Przybyły na krakowską ziemię generał amerykańskiej i polskiej walki o niepodległość konspiruje się bowiem jako… tłumacz, o wymownym nazwisku Bieda.

Każdy tu zresztą kogoś udaje i to nie tylko dla zmylenia rosyjskiego rotmistrza. Podczas wieczerzy u pułkownikowej Giżyńskiej (Agnieszka Grochowska) czarnoskóry Domingo, czyli zagrany przez Jasona Mitchella adiutant Kościuszki i były niewolnik na plantacjach, podaje się na przykład za cukrowego potentata. W burzową noc marcową zasiadają przy biesiadnym stole wszyscy ważniejsi bohaterowie. Także główny, czyli przebrany za szlachcica Ignac (Bartosz Bielenia), pański bękart walczący o prawo do ojcowizny i herbu, oraz jego przyrodni brat Stanisław (Piotr Pacek), prawowity syn dziedzica i sfrancuziały okrutnik. W blasku świec, w oparach węgrzyna i aurze grozy (co będzie, jak Dunin rozpozna w Biedzie naczelnika?) rozgrywa Maślona iście pokerowy pojedynek. Jest w nim napięcie, wisielczy humor, powolne opadanie masek, soczyste mięso i aktorstwo, a przede wszystkim dyskusja o tym, co prześlepiały bądź przekłamywały dotychczasowe narracje patriotyczne.