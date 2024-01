Wojciech Korfanty: polityk, przywódca, opozycjonista

Największe zainteresowanie prasy zachodniej Korfanty zawdzięczał byciu Polskim Komisarzem Plebiscytowym. Oczy świata skierowane były na Górny Śląsk, gdzie toczyła się gra między zrujnowanymi ekonomicznie przez wojnę Niemcami a odrodzoną, choć pozbawioną przemysłu Polską. Przynależność ekonomiczna terytorium plebiscytowego, w tym jednego z najsilniej zindustrializowanych obszarów w Europie, w opinii ówczesnych komentatorów mogła stanowić o przyszłości całego regionu. W efekcie redakcje największych europejskich dzienników (m.in. „Le Petit Parisien”, „La Stampa”, „The Times”, „New York Herald”) wysyłały tu specjalnych korespondentów. Korfanty widział w tym wielką szansę dla sprawy polskiej i dla siebie jako polityka.

Przyjmował zachodnich dziennikarzy, udzielał wywiadów (głównie po francusku i niemiecku) i starannie przedstawiał stanowisko Polski. Dbał o dobre stosunki z Międzysojuszniczą Komisją Rządzącą i Plebiscytową, zabiegał o jak najlepsze stosunki z wojskami koalicyjnymi. Niewątpliwym sukcesem było zawarcie przyjaźni z gen. Le Rondem (przewodniczącym komisji międzysojuszniczej), dzięki której miał wgląd w działania sił sojuszniczych na Śląsku. Po wybuchu III powstania śląskiego jego europejska ogłada i obycie okazały się kluczowe do podtrzymania odpowiedniego wizerunku powstania w prasie. Nawet prasa angielska i włoska, wprost krytykująca wybuch powstania, ostatecznie wypowiadała się o tamtych wydarzeniach w sposób stonowany. A wszystko dzięki zdolnościom dyplomatycznym Korfantego. Nieocenione okazały się one również do zastopowania niemieckiej kontrofensywy. Dyktator Korfanty był w stanie porozumieć się z kierownictwem komisji międzysojuszniczej, aby wkroczyła między pozycje polskie i niemieckie, wymuszając na obu stronach rozejm. Nie przysporzyło to mu sympatii wśród części powstańców, którzy chcieli walczyć do końca.

Przemysłowiec, redaktor, opozycjonista

W Dwudziestolecie Korfanty wkracza jako ten, który dał Polsce część Górnego Śląska. Jest rozpoznawalny w Europie. W uznaniu za zasługi otrzymuje miejsce w radzie nadzorczej polsko-francuskiego konsorcjum Skarboferm oraz posadę prezesa Banku Śląskiego. Szybko podejmuje się nowych obowiązków, współpracując z przemysłowcami, głównie francuskimi i niemieckimi, co później stanowić będzie podstawę jednego ze stawianych mu zarzutów – działania na szkodę Polski w imię obcego kapitału. Staje się człowiekiem majętnym, co wrogowie wypominali mu aż do śmierci: w imię osobistego zysku miał sprzedać Górny Śląsk.

Wyznacznikiem zapatrywań i ambicji Korfantego jest powołanie do życia w 1924 roku górnośląskiego dziennika „Polonia” – wydawanego na najwyższym poziomie: z atrakcyjną, nowoczesną szatą graficzną, w dwóch kolorach, z wierną reprodukcją zdjęć, co wyróżniało go na tle pozostałych periodyków. Korfanty chciał stworzyć silną ogólnopolską gazetę, jak „The Times”, jednak kryzys ekonomiczny oraz przewrót majowy skutecznie pokrzyżowały te plany.