Rok Wojciecha Korfantego

Sześć instytucji i organizacji otrzymało w 2023 roku od Instytutu im. Wojciecha Korfantego granty na inicjatywy kulturotwórcze o łącznej wartości 45 000 zł. To pierwszy w historii program dotacyjny w całości ufundowany przez Instytut.

Do konkursu stanęło 16 wnioskodawców z obszaru całego województwa śląskiego. Inicjatywy miały na celu zwrócenie uwagi na postać Wojciecha Korfantego – jednego z ojców polskiej niepodległości. Dzięki współorganizacji wydarzeń animacji kulturowej i edukacji historycznej z podmiotami różnego typu w regionie Fundusz Korfantowski przyczynił się do wprowadzenia postaci Wojciecha Korfantego do szerszego obiegu społecznego.

Dofinansowane inicjatywy:

„Gdzie jest Wojtek? Gra miejska fabularna oraz happening artystyczny”. Partner: Siemianowickie Centrum Kultury

„Wojciech Korfanty – Ślązak, Europejczyk, demokrata”. Projekt oparty o materiały audiowizualne, charakteryzujące Korfantego jako niezwykłego człowieka. Partner: Stowarzyszenie Wrazidlok

„My sóm stela”. Zadanie obejmowało: spotkania autorskie, występy grupy teatralnej „Bajkowe Skarbki Śląska" oraz piknik rodzinny „Wakacje do mety!” oparty na zabawach śląskich. Partner: Biblioteka Miejska w Cieszynie

„Dzień dobry, Panie Wojtku – audio przewodnik”. Audio przewodnik po Katowicach, śladami Wojciecha Korfantego i jego rodziny – innowacyjna aplikacja webowa, która umożliwia użytkownikom odkrywanie bogatej historii miasta. Partner: Stowarzyszenie MSFF.pl

„Quiz wiedzy o Wojciechu Korfantym w 150. rocznicę urodzin”. Celem zadania było nowatorskie zwrócenie uwagi na role Wojciecha Korfantego i Górnego Śląska w odradzającej się Polsce. Partner: Instytucja Filmowa Silesia Film w Katowicach

„Pan Wojtuś… Korfanty. Duża historia dla małych dzieci”. Projekt oparty o wyjątkowe wydarzenie dla dzieci. Partner: Rydułtowskie Centrum Kultury „FENIKS”

Kolejna edycja Funduszu Korfantowskiego planowana jest na 2024 rok.

Rajza z Korfantym

Ogólnopolska „Rajza z Korfantym” to sieć inicjatyw edukacyjnych i kulturalnych realizowanych wspólnie z partnerami na terenie Polski. W 2023 roku zrealizowano trzy wydarzenia tego typu: w Gdańsku, Warszawie i na Dolnym Śląsku.

W ramach spotkań animatorów i edukatorów kultury prowadzone były działania przybliżające uczestnikom projektu bogactwo historii i tradycji Górnego Śląska, aby w ten sposób wzmocnić kapitał wiedzy oraz świadomość historyczną regionu wśród obywateli całego kraju. „Rajza…” poprzez interdyscyplinarny program miała na celu skomunikować przeszłość z teraźniejszością. Postać Wojciecha Korfantego ukazana została jako symbol inspirujący refleksję o aktualnie ważnych społecznie kwestiach. Wspólne działania sprzyjały odkrywaniu wartości małych ojczyzn i ich znaczenia w kształtowaniu dobra wspólnego, a także wskazywały miejsce Polski we wspólnocie europejskiej.

Konkurs Krasomówczy

Już 25 lat minęło, odkąd młodzi adepci pięknej polszczyzny po raz pierwszy stanęli w szranki Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Wojciecha Korfantego. Uroczysty finał 25. edycji odbył się 10 marca w Sali Sejmu Śląskiego, gromadząc najlepszych młodych mówców z całego kraju.

Konkurs jest przedsięwzięciem edukacyjnym, motywującym do pielęgnowania pięknej polszczyzny. Kształtuje wysoką sprawność językową, skłania do refleksji nad miejscem wartości w życiu człowieka, przygotowuje do świadomej partycypacji w życiu publicznym. Uczestniczą w nim uczniowie klas VIII oraz starsi, a ich zadaniem jest wygłoszenie 5-minutowego przemówienia nawiązującego do hasła przewodniego.

Więcej o obchodach Roku Wojciecha Korfantego i działalności Instytutu: www.instytutkorfantego.pl