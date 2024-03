W polityce symbole znaczą równie wiele co konkretne decyzje. Dlatego spotkanie Bidena z Dudą i Tuskiem było ważne dla obu stron

Dotyczy to nie tylko Trumpa, ale też Mike’a Johnsona, spikera Izby Reprezentantów, który od miesięcy nie dopuszcza do głosowania pakietu pomocy dla Ukrainy o wartości ponad 60 mld dolarów (pakiet prawie na pewno przeszedłby w głosowaniu, ale Johnson ryzykowałby utratę poparcia we własnej partii). Nie przypadkiem podczas polskiej wizyty Pentagon ogłosił dodatkowe wsparcie Ukrainy w wysokości 300 mln dolarów. To kropla w morzu potrzeb (pieniądze pochodzą z drobnych oszczędności na poprzednich kontraktach), ale wywiera dodatkową presję na Kongres.

W co gra Polska?

Dla Polski wsparcie USA dla Ukrainy i NATO jest racją stanu. W naciskach na amerykańskich polityków Andrzej Duda i Donald Tusk podzielili się rolami. Prezydent, któremu politycznie o wiele bliżej do Republikanów, spotkał się z kongresmenami, rozmawiał z Mikiem Johnsonem (bez większych konkretów). Premier, nie po raz pierwszy, wcielił się w rolę „złego policjanta”: – To nie jest kolejna polityczna awantura, która ma znaczenie tylko dla Ameryki. Brak działań będzie kosztował tysiące ludzkich żyć w Ukrainie – w ostrych słowach zwrócił się do Johnsona. Wielu ekspertów uważa, że polscy przywódcy powinni razem udać się na rozmowy do Kongresu, by mocniej podkreślić (chwilową) jedność.

Andrzej Duda już przed wizytą podkreślał, że kluczowe dla niego jest zwiększenie wydatków na wojsko przez państwa NATO. „10 lat temu wszyscy zgodziliśmy się przeznaczać 2 procent PKB na obronność. Wierzę, że w obliczu dzisiejszych zagrożeń musimy to zwiększyć do 3 procent. Zamierzam do tego przekonywać sojuszników w Europie i Ameryce” – napisał prezydent w artykule opublikowanym na łamach „Washington Post”.