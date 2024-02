Europa Zachodnia i NATO: koniec jazdy na gapę

Słowa Trumpa są ostatnim epizodem w dyskusji o sojuszniczym burden sharing, współdzieleniu ciężaru finansowania sojuszu. Ponad 50 proc. zdolności do obrony Europy zapewniają nadal Amerykanie; zaś w Europie to wschodnia flanka w największym stopniu inwestuje w obronność. Zachodnia Europa nie może już jechać na gapę. Na nadchodzącym szczycie NATO w Waszyngtonie musimy pokazać, że zwiększamy europejski wkład we wspólne bezpieczeństwo. Powrót NATO do obrony zbiorowej już nastąpił, obecnie trzeba wypełnić natowskie plany realnymi działaniami. Warto zacząć od zobowiązania do wydawania 3 proc. PKB na obronność i pokazania, że europejscy sojusznicy wypełniają plany obronne przyjęte na szczycie w Wilnie, rozbudowując w szybkim tempie potrzebne zdolności wojskowe.

Autorka jest szefową Zespołu Bezpieczeństwa i Obronności Ośrodka Studiów Wschodnich.