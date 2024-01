„Nie pomożemy napadniętej Europie”: Donald Trump zapowiada, co zrobi, jeśli wróci do Białego Domu

Pytanie w Iowa padło być może dlatego, gdyż parę dni wcześniej, podczas dyskusji w Parlamencie Europejskim, unijny komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton opowiedział o rozmowie, która miała miejsce w styczniu 2020 r. między Trumpem a Ursulą von der Leyen w kuluarach forum gospodarczego w Davos. Breton, który był przy niej obecny, zacytował z pamięci słowa Trumpa do przewodniczącej Komisji Europejskiej: „Musi pani mieć jasność, że my nigdy wam nie pomożemy, nigdy nie udzielimy wam wsparcia, gdyby Europa miała zostać zaatakowana”. I dalej: „A poza wszystkim, NATO jest martwe i my je opuścimy, wystąpimy z NATO” (dalej nastąpić miała konstatacja, że Niemcy są winne Stanom „400 miliardów dolarów”, których nie musiały wydawać na własną obronę; skąd taka akurat suma, Trump nie wyjaśnił).

Lepiej wiedzieć, niż żyć złudzeniem

Co to wszystko oznacza? Najkrócej: że warunkowym może stać się to, co dotąd miało być bezwarunkowe. I to niezależnie nawet od tego, kto ile wydaje na obronność. Bo prawdą jest, że po przełomie z lat 1989/1991 część krajów Europy rozbroiła się w przekonaniu, że odtąd nastał wieczny pokój. A jeśli nie do końca i nie wszędzie, to amerykański „parasol” nad Europą – nie tylko ten atomowy – jest i będzie czymś stałym, pewnym, niezmiennym.

Czas dziś taki, że co i rusz to, co chwilę wcześniej wydawało się pewnikiem, być nim przestaje. Mimo wszystko lepiej wiedzieć, na czym się stoi, niż żyć złudzeniem. Przynajmniej można wyciągać wnioski, próbować się przygotować. A także działać, natychmiast.