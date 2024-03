Czego możemy się spodziewać po Trumpie, jeśli wygra wybory? Zapytaliśmy o to politologa, który pracował w administracji George’a W. Busha

Może więc w tych kategoriach powinniśmy interpretować jego słowa o NATO? Jako prezydent nazywał Sojusz „przestarzałym”, obrażał sojuszników, a według jego ówczesnych doradców był nawet bliski wyjścia z NATO. Mimo to w porównaniu do Baracka Obamy znacznie zwiększył budżet na odstraszanie na wschodniej flance.

Niechęć Trumpa do Europy i przekonanie, że Europa nas wykorzystuje, nie wydając na obronność tyle, ile powinna, to jeden z jego nielicznych stałych poglądów w sferze polityki zagranicznej. On mówił i pisał krytycznie o NATO już w latach 80. XX w. Inna sprawa, że gdy doszedł do władzy, jego ataki na sojuszników były mitygowane przez doradców z tradycyjnego skrzydła Partii Republikańskiej. To oni odciągali go od kontrowersyjnych pomysłów, tłumacząc, z jakimi wiążą się skutkami. Jednak tym razem są obawy, że Trump otaczałby się wyłącznie lojalistami, ludźmi mu posłusznymi. Przygotowywana jest już baza danych trumpistów, którzy mogliby zasilić jego administrację.

Jak wpływowi w otoczeniu Trumpa są eksperci z think tanków Heritage Foundation i Center for Renewing America? Przekonują oni, że USA powinny jednostronnie zmniejszyć obecność wojskową i aktywności w ramach NATO. Wszystko po to, by zmusić europejskich sojuszników do większego zaangażowania.

Ci eksperci są wyjątkowo blisko Trumpa. Ich analiza polityki zagranicznej opiera się na wątpliwych założeniach i odzwierciedla to, co on chce usłyszeć. Poglądy głoszone przez te instytucje są dobrym wskaźnikiem, czego można spodziewać się po drugiej kadencji Trumpa.

Heritage Foundation, niegdyś bastion militarnej doktryny „pokoju przez siłę”, dziś kwestionuje zasadność pomocy dla Kijowa. Czy po wygranej Trumpa Putin może liczyć na dwustronne negocjacje USA-Rosja w sprawie Ukrainy, bez europejskich sojuszników przy stole?

Myślę, że Trump byłby bardzo zainteresowany takimi rozmowami. On podziwia Putina i zapewne lubi sobie wyobrażać, że jest tak samo mocarny jak on. Obawiam się, że Trump dałby się wmanewrować w porozumienie niekorzystne dla Ukrainy, Europy i świata, a potem próbowałby zmusić sojuszników do jego uznania. Inna sprawa, że nie widzę podstaw, dla jakich Ukraińcy, Polacy i inni Europejczycy mieliby respektować takie porozumienie. Dla Trumpa liczyłoby się przede wszystkim to, że skłonił rosyjskiego dyktatora do zakończenia wojny. Proszę sobie przypomnieć, jak chętnie spotykał się z Kim Dzong Unem w sprawie denuklearyzacji Korei Północnej.

Spotkali się trzy razy.

I te wysiłki spełzły na niczym. Trump nie był w stanie wskórać więcej niż inne administracje USA. Gdy stało się jasne, że Kim Dzong Un go zwodzi, doradcy przekonali go, by zaprzestał tych rozmów. Dla niego musiała to być porażka, bo chciał poszczycić się przełomowym porozumieniem z reżimem. Wycofał się jednak, bo bał się ryzykować: lubił dużo mówić o odważnych planach, ale nie palił się do ich realizacji, gdy w końcu zrozumiał, że mogą prowadzić do katastrofy i oskarżeń pod jego adresem.