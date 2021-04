Symboliczny początek i koniec

Zgodnie z ugodą, jaką w ostatnich dniach lutego ubiegłego roku zawarł z talibami ówczesny gospodarz Białego Domu Donald Trump, ostatni amerykańscy żołnierze mieli wyjechać spod Hindukuszu już z końcem maja. Dogadując się z talibami Trumpowi chodziło wyłącznie o reelekcję. We wrześniu zamierzał zaprosić afgańskich emirów do Camp David, sfotografować, żeby przed listopadowymi wyborami prezydenckimi móc powiedzieć Amerykanom, że dotrzymał słowa i „sprowadził chłopców do domu” z „dalekiej, niekończącej się wojny”. Miało to zapewnić mu wygraną i klucze do Białego Domu na kolejną czterolatkę.

Odwrót majowy

Trump obiecał talibom wszystko, niczego nie domagając się w zamian. Wystarczyło mu, że ci dali słowo, iż wyrzekną się przyjaźni z Terrorystyczną Międzynarodówką Al-Kaidą i nie pozwolą jej z afgańskiej ziemi zagrażać Ameryce i jej sojusznikom. Obiecali...