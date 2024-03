Rodzić po katolicku: jak młode matki odzyskują sprawczość w Kościele

Rekolekcje

Od koleżanek Łucja usłyszała o rekolekcjach „Poród może być piękny”, organizowanych przez Fundację Filome, prowadzoną przez autorkę książki „Cesarzowa rodzi w domu” Annę Powideł. Postanowiła spróbować. Zanim się zaczęły, dostała maila przygotowującego organizacyjnie i duchowo.

„Droga Niewiasto […]. Rekolekcje są spotkaniem wyjątkowo kobiecym – zależy nam na utrzymaniu świątecznej atmosfery. […] Dlatego proszę o zabranie na rekolekcje kobiecych strojów – niech nasze ubrania kwitną sukienkami, spódnicami, kwiatami, ozdobami – kto jak czuje. Pamiętajmy, aby zachować jednocześnie skromność i prostotę (bezwzględnie zakryte ramiona, kolana i dekolty)”.

Zapaliło jej to żółtą lampkę, bo kwiatki nie definiują dla niej kobiecości, a sukienki za kolano skróciły się podczas ciąży do niedopuszczalnej długości. Niemniej: pojechała. Wróciła z mieszanymi uczuciami: – Były wartościowe prelekcje, czas modlitwy, krąg kobiet. Wszystko prowadziły matki dla matek – fantastycznie. Skręcało mnie jednak, gdy słyszałam teksty w stylu, że robienie USG szkodzi dziecku, a poza tym jest wyrazem naszej niewiary w doskonały plan Stwórcy dla nas i naszego maleństwa. Vibe porodu domowego był mocny, ale bez presji. Słyszałam wiele pięknych historii rodzenia we własnym zaciszu, gdzie jesteś królową.

Szkoły

Wanda i Adam Ekielscy od ponad 30 lat prowadzą w Łomiankach Dom Narodzin Świętej Rodziny. Najpierw sami zdecydowali się na poród rodzinny (w PRL kobiety rodziły bez osób towarzyszących, nierzadko na salach wieloosobowych) i to doświadczenie ukierunkowało ich późniejsze życie. „Święta Rodzina – Józef, Maryja i mały Jezus przed urodzeniem, nie mieli gdzie podziać się w czasie, gdy »nadszedł dla Maryi czas rozwiązania«. Oni są gospodarzami Domu Narodzin i zapraszają tych, którzy wybiorą to miejsce do porodu naturalnego” – piszą.

Ekielscy organizują też szkołę rodzenia. Uczyli się od prof. Włodzimierza Fijałkowskiego – lekarza, członka Papieskiej Akademii „Pro Vita”, pioniera bardziej humanistycznego położnictwa, po tym jak rodzące wyprowadzono z domów do szpitali (wynalazek porodu w sterylnym środowisku, na plecach, to stosunkowo późna rzecz). Motywacją do zapewnienia kobietom godnych warunków były dla Fijałkowskiego wartości chrześcijańskie. Stanowił wzór dla Ekielskich, od nich zaś filozofii położnictwa uczyła się m.in. Weronika Kosińska, która prowadzi Boską Szkołę Rodzenia. Zapraszając, pisze: „Jesteś stworzona, aby rodzić! Dwie komórki i Iskra Życia, aby mógł powstać nowy człowiek, niezwykła tajemnica, Boży dar! W Twoim ciele rozwija się życie, jesteś więc Sanktuarium Życia. […] oprócz merytorycznych treści i najnowszej wiedzy przekazanej w przystępny sposób poruszam duchowy aspekt przygotowania do porodu, bo Ten, który życie daje, chętnie pomaga w trudach rodzenia. Zaproszenie Boga do porodu to ogromne wsparcie Nieba!”.

Kurs online „Wiara czyni poród” oferuje z kolei Joanna Kurek. „To przygotowanie kobiety do zaufania sobie, swojemu ciału i swojemu Bogu, że dobrze wymyślił proces rodzenia. Poród jest okazją do doświadczenia Bożej siły w Tobie (!) jako kobiety rodzącej” – pisze.

Ceremonie

Sposobów na znalezienie wsparcia jest więcej. „Ceremonia błogosławieństwa przed porodem, ceremonia przywitania dziecka w rodzinie, chrzciny, wywód, Święto Narodzin Mamy, otulanie poporodowe – to dostępne dzisiaj okołoporodowe rytuały” – wylicza Volha Kuśmierska w książce „Sztuka połogu”. Jest położną i doulą, która skupia się na opiece poporodowej. „Generalnie po porodzie mama przestaje budzić zainteresowanie i cała uwaga otoczenia skupiona jest na maluszku” – tłumaczy.

Propagowane przez nią mother blessing (ceremonia błogosławieństwa matki) to, najprościej mówiąc, „ochrzczony” baby shower – świecki rytuał przejścia zaanektowany przez katoliczki. Poza zmianą nazwy chodzi właśnie o zmianę akcentów: z dziecka na matkę. To ona ma być w centrum. Na takie spotkanie przedporodowe mogą składać się różne elementy: zawsze jest poczęstunek, często krąg kobiet i wspólne tworzenie czegoś dla kobiety w stanie błogosławionym (ważne: nie „przyszłej mamy” – ona już nią jest), przygotowywanie herbatki porodowej (czyli wrzucanie do wielkiej misy różnych ziół przez uczestniczki), prezenty. Wszystko wieńczy modlitwa za mającą urodzić. Nierzadko dostaje ona świecę, którą zapali, gdy zacznie się akcja. Jej przyjaciółki otrzymują mniejsze wersje, które również zapalą, łącząc się w modlitwie.