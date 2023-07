Idąc w Polsce do porodu, trafiasz do maszyny losującej

SABINA JAKUBOWSKA: Lubisz Tolkiena? Czytając Twoją nową książkę przypomniałam sobie jedną z Valarów, Niennę, która dobrze zna smutek, opłakuje każdą ranę, przynosi siłę ducha i przemienia żal w mądrość.

JUSTYNA DĄBROWSKA: Podoba mi się to odczytanie. Rzeczywiście, chciałabym przemieniać żal w ukojenie i w ulgę – taką, która przychodzi po płaczu, kiedy orientujesz się, że nagle znajdujesz słowa do opisania tego, co cię spotkało, i ładunek bólu przestaje już tak ciążyć. Smutek nie znika, ale pojawia się ulga płynąca z faktu, że wiesz, co ci się przydarzyło, i możesz tę historię położyć obok innych na półce, która nazywa się „przeszłość”.

Tytuł „Przeprowadzę Cię na drugi brzeg. Rozmowy o porodzie, traumie i ukojeniu” jest obietnicą.

Mam nadzieję, że nie bez pokrycia. Listy, które teraz dostaję, upewniają mnie w tym.

...