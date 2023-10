Relacja z Synodu: Kościół musi zmienić język, by dotrzeć także do tych, którzy są „z innego świata”

Świadectwo

„Siedzę tu z wami cały dzień, i wy cały czas podkreślacie, że chcecie mówić do ludzi, takich jak ja. Muszę więc wam powiedzieć, że nie zrozumiałam ani jednego słowa ze tego, co dziś mówiliście!”. Te słowa, wypowiedziane przez zwykłego świeckiego, w dodatku od lat nieprzystępującego do sakramentów ze względu na nieuregulowany status małżeński, podał za przykład działania Ducha Świętego kard. Grzegorz Ryś. W świadectwie, wygłoszonym na zakończenie pierwszej sesji, mówił o potrzebie zmiany języka w Kościele, by dotrzeć także do tych, którzy są „z innego świata”. To było, jak dotąd, jedno z dwóch opublikowanych wystąpień na synodzie.